Θεσπρωτία: Τόνοι λάσπης καταστρέφουν καλλιέργειες ΦΩΤΟ

Η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων δύο ημερών στη Θεσπρωτία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον Δήμο Φιλιατών, καθιστώντας απροσπέλαστους δρόμους και δημιουργώντας πλημμύρες σε καλλιέργειες και υποδομές.

Διαβάστε ακόμα: Κακοκαιρία σαρώνει Ιόνια και Ήπειρο: Σοβαρές ζημιές σε Κέρκυρα και Καστοριά

Η πρόσβαση προς το τελωνείο Μαυροματίου έχει διακοπεί, ενώ καλλιέργειες τριφυλλιού, πορτοκαλιές και λεμονιές έχουν καλυφθεί από λασπόνερα, πολλοί από τους καρπούς βρίσκονταν ακόμη στη διαδικασία συγκομιδής.

Ιδιαίτερα επηρεασμένες περιοχές είναι η Σαγιάδα, το Ασπροκλήσι και η Λωρίδα Σαγιάδας, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια στην κυκλοφορία. Ζημιές έχουν σημειωθεί και σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.

Στον κάμπο της Κεστρίνης, μεγάλες εκτάσεις με μανταρινιές έχουν πλημμυρίσει σχεδόν μέχρι τον κορμό, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε εργασία στα χωράφια. Η πρόσβαση σε πολλούς αγροτικούς δρόμους είναι αδύνατη, ενώ μεγάλες λεκάνες νερού έχουν σχηματιστεί μέσα στα χωράφια.

Στο Ασπροκλήσι, πλημμύρισε το κτίριο του ΚΕΠ, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στον εξοπλισμό. Παράλληλα, πολλά χωριά αντιμετωπίζουν προβλήματα από πτώσεις βράχων και δέντρων.

Από το πρωί, κλιμάκια του Δήμου Φιλιατών και της Π.Ε. Θεσπρωτίας επιχειρούν στα σημεία, προχωρώντας σε άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση της κυκλοφορίας και καταγραφή των ζημιών, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και η σταδιακή επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του οδικού δικτύου.

Πηγή: ΕΡΤnews

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



