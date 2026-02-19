Θεσσαλονίκη: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις μετά από εκτροπή τρακτέρ στον Δήμο Βόλβης

Σοβαρό αγροτικό ατύχημα σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη, όταν τρακτέρ εξετράπη της πορείας του. Ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

Θεσσαλονίκη: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις μετά από εκτροπή τρακτέρ στον Δήμο Βόλβης Φωτογραφία αρχείου
19 Φεβ. 2026 11:03
Pelop News

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε άνδρας έπειτα από εκτροπή τρακτέρ σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη, σε ένα περιστατικό που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Το συμβάν σημειώθηκε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρα από το γεωργικό όχημα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση του οδηγού, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του κατά τη στιγμή του απεγκλωβισμού. Τα ακριβή αίτια της εκτροπής του τρακτέρ διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:51 Αυτός είναι ο νέος προπονητής της Αχαϊκής
12:48 Πάτρα: Σύλληψη 17χρονου – Εντοπίστηκε με σουγιά σε αστυνομικό έλεγχο
12:45 Ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας με την επίσκεψη Γεωργιάδη – «Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα», λέει ο υπουργός ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Ο Μπιλς Γκέιτς ακύρωσε ομιλία στην Ινδία, δείτε για ποιο λόγο
12:41 ΕΦΚΑ: Πληρωμές σε 5 κατηγορίες συνταξιούχων, ποιους αφορά
12:41 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση 18 μηνών
12:37 Πάτρα: Ο «Κύριος Αμιλκάρ» επιστρέφει στο Θέατρο Αγορά για τρεις παραστάσεις μετά τα sold out
12:34 Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην εθνική Αμφίπολης – Καβάλας
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αυτή είναι η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων – Πύλες εισόδου και ώρες
12:25 Τολό: Το δίδυμο “αδερφάκι” του Ναυπλίου
12:20 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως το Σάββατο – Οι περιοχές που επηρεάζονται
12:18 Οι σημερινές μάχες Κυπέλλου Ελλάδας, ποιοι θα προκριθούν στον τελικό;
12:16 Πάτρα: «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» στο Θέατρο Πάνθεον – Δύο παραστάσεις τον Μάρτιο
12:10 Σοκ στη Βρετανία: Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου – Έρευνα για διαρροή εγγράφων και σύνδεση με την υπόθεση Έπσταϊν
12:07 Καρναβαλικό party και facepainting στο Εμπορικό Πάρκο TOP PARKS Πάτρας
12:06 Η Άγκυρα αντιδρά για την συμφωνία της Ελλάδας για το φυσικό αέριο
12:00 Νυχτερινές περιπολίες ξανά στο Αίγιο: Πρώτη ενίσχυση μετά τα δημοσιεύματα της «Π» και τις πιέσεις συνδικαλιστών
11:56 Καταδίκη πατέρα Αντωνίου: Ποινή 9,5 ετών και εξαγορά άνω των 60.000 ευρώ – Βαρύτερη απόφαση στο Εφετείο
11:54 Πατρινό Καρναβάλι: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη απόψε live στο Royal
11:50 Πατρινό Καρναβάλι: Μουσική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας για τόνωση της αγοράς στο κέντρο της Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ