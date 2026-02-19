Θεσσαλονίκη: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις μετά από εκτροπή τρακτέρ στον Δήμο Βόλβης

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε άνδρας έπειτα από εκτροπή τρακτέρ σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη, σε ένα περιστατικό που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Το συμβάν σημειώθηκε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρα από το γεωργικό όχημα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση του οδηγού, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του κατά τη στιγμή του απεγκλωβισμού. Τα ακριβή αίτια της εκτροπής του τρακτέρ διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

