Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε νεαρή μέσα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ, κατέβασαν τον άνδρα στη Χαλκηδόνα ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Κουφάλια – Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε νεαρή επιβάτιδα μπροστά στους υπόλοιπους επιβάτες. Η άμεση αντίδραση του οδηγού και η παρέμβαση επιβατών απέτρεψαν περαιτέρω κλιμάκωση.

12 Μαρ. 2026 11:42
Αναστάτωση προκλήθηκε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο από τα Κουφάλια προς τη Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας κινήθηκε επιθετικά εναντίον νεαρής επιβάτιδας, μπροστά στα μάτια των υπόλοιπων επιβατών. Το περιστατικό καταγράφηκε και σε βίντεο, στο οποίο αποτυπώνεται η ένταση που επικράτησε μέσα στο όχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο άνδρας πλησίασε τη νεαρή γυναίκα και επιχείρησε να της επιτεθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί άμεση αναστάτωση στο λεωφορείο. Ο οδηγός αντέδρασε γρήγορα, ζητώντας από την κοπέλα και τη φίλη της να μετακινηθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος για λόγους προστασίας.

Ωστόσο, η ένταση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο άνδρας συνέχισε να τις ακολουθεί. Τότε παρενέβησαν και άλλοι επιβάτες, προσπαθώντας να τον συγκρατήσουν ώστε να μη δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο και να προστατευθούν οι δύο γυναίκες.

Το λεωφορείο σταμάτησε τελικά στη Χαλκηδόνα, στην πλατεία, όπου σημειώθηκε νέα ένταση κατά την προσπάθεια απομάκρυνσης του άνδρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός τον κατέβασε από το όχημα, ενώ εκείνος επιχείρησε να επιβιβαστεί ξανά χωρίς να τα καταφέρει.

Κατά το σχετικό ρεπορτάζ, πρόκειται για πρόσωπο που είναι ήδη γνωστό στις Αρχές, στοιχείο που προσθέτει ακόμη μία διάσταση στην υπόθεση.


