Θεσσαλονίκη: Έξι χρόνια κάθειρξη σε 20χρονο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Ο 20χρονος είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Τάλως ΙΙ».

14 Ιαν. 2026 14:56
Pelop News

Σε εξαετή κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ένας 20χρονος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατοχή εκατοντάδων αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας, στο οποίο απεικονίζονταν ακόμη και ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, αναγνωρίζοντάς του τα ελαφρυντικά της μετεφηβικής ηλικίας και του πρότερου σύννομου βίου. Παράλληλα, αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, ενόψει της άσκησης έφεσης.

Μετά την απολογία του στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, είχε αποφασιστεί η προσωρινή του κράτηση.

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος του επίμαχου υλικού αποθηκεύτηκε στον υπολογιστή του χωρίς τη γνώση του, κατά τη διάρκεια της πλοήγησής του στο Διαδίκτυο.

