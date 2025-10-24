Θεσσαλονίκη: Κρούσματα ψώρας σε Γυμνάσιο της Τούμπας, τι ισχύει για το σχολείο

Δύο κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε Γυμνάσιο στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη. Η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε άμεσα τους γονείς και τις υγειονομικές αρχές, ενώ εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, τα οποία δεν προβλέπουν το κλείσιμο του σχολείου.

Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, δήλωσε: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τέτοια κρούσματα εμφανίζονται κάθε χρόνο. Εφαρμόζεται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, με καθαρισμό επιφανειών και οδηγίες αποφυγής στενής σωματικής επαφής».

Πώς μεταδίδεται η ψώρα

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η ψώρα μεταδίδεται κυρίως μέσω παρατεταμένης επαφής δέρμα με δέρμα ή μέσω μολυσμένων αντικειμένων, όπως ρούχα, πετσέτες ή κλινοσκεπάσματα. Η μετάδοση απαιτεί συνήθως στενή και παρατεταμένη επαφή, όπως πιάσιμο χεριού για 5-10 λεπτά, ενώ σύντομες επαφές, όπως χειραψίες, δεν επαρκούν για τη διάδοση της απλής ψώρας.

Τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονο κνησμό, ιδιαίτερα τη νύχτα, και δερματικές βλάβες, όπως ερυθηματώδεις βλατίδες, σε περιοχές όπως τα δάχτυλα, οι καρποί, οι αγκώνες, οι μασχάλες ή η οσφυϊκή περιοχή. Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-8 εβδομάδες μετά τη μόλυνση, ενώ η μετάδοση είναι δυνατή ακόμη και χωρίς εμφανή συμπτώματα. Η θεραπεία περιλαμβάνει τοπικά αντι-ψωρικά σκευάσματα, με την περίοδο μετάδοσης να λήγει συνήθως 24 ώρες μετά την πρώτη εφαρμογή.

Το άκαρι της ψώρας δεν επιβιώνει εκτός ανθρώπινου σώματος πέρα από τρεις ημέρες και εξουδετερώνεται σε θερμοκρασίες άνω των 50°C για 10 λεπτά.

Μέτρα στο σχολείο

Το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ περιλαμβάνει σχολαστικό καθαρισμό λείων επιφανειών και οδηγίες για αποφυγή στενής επαφής μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

