Θεσσαλονίκη: Λαμπρός εορτασμός του Αγίου Δημητρίου και της 113ης επετείου απελευθέρωσης

Εκδηλώσεις για την 113η επέτειο της απελευθέρωσηςτης Θεσσαλονίκης. Η γιορτή του πολιούχου της Άγιου  Δημήτριου

26 Οκτ. 2025 9:22
Η Θεσσαλονίκη τιμά σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου, τον Πολιούχο της Άγιο Δημήτριο και παράλληλα γιορτάζει την 113η επέτειο από την απελευθέρωσή της το 1912.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Λευκό Πύργο, συνοδευόμενη από την απόδοση του Εθνικού Ύμνου από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού. Την τελετή πλαισίωσαν 21 κανονιοβολισμοί, σε ένδειξη τιμής για τη διπλή εορτή της πόλης.

Η σημαία που υψώθηκε έχει ιστορική σημασία, καθώς πρόκειται για εκείνη που κυμάτισε στη Θεσσαλονίκη την ημέρα της απελευθέρωσης το 1912. Ο ιστός στον οποίο αναρτήθηκε προέρχεται από το κατάρτι του τουρκικού πλοίου που είχε τορπιλίσει ο Ναύαρχος Νικόλαος Βότσης, λίγες ημέρες πριν από την είσοδο του ελληνικού στρατού στην πόλη.

Στις 11:00 το πρωί, τελείται δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και των τοπικών αρχών.

Το απόγευμα, στις 5:30 μ.μ., στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί πανηγυρική εκδήλωση με χαιρετισμό του Πρύτανη και ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφιερωμένη στις ιστορικές σχέσεις Κύπρου και Θεσσαλονίκης και στην ίδρυση της Έδρας Κυπριακών Σπουδών.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με απονομές τιμητικών διακρίσεων και μουσικό αφιέρωμα από τη Χορωδία και Ορχήστρα του ΑΠΘ.
