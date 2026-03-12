Θεσσαλονίκη: Μητέρα κούρεψε την 16χρονη κόρη της μετά από καβγά και συνελήφθη μαζί με τον γιο της

Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με μια 33χρονη μητέρα να συλλαμβάνεται αφού φέρεται, έπειτα από καβγά, να κούρεψε την 16χρονη κόρη της, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο 19χρονος γιος της, αδελφός της ανήλικης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, μητέρα και γιος κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση. Η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει όχι μόνο το κούρεμα της ανήλικης, αλλά και σωματικές βλάβες που αποδίδονται τόσο στη μητέρα όσο και στον αδελφό της.

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε ύστερα από ειδοποίηση που έγινε από φίλη της 16χρονης. Την προανάκριση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ενώ η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και τέθηκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Η 33χρονη και ο 19χρονος οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε, προκειμένου να προσκομιστεί ιατροδικαστική εξέταση, ενώ μέχρι τη νέα δικάσιμο οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση.

