Θεσσαλονίκη: Μητέρα κούρεψε την 16χρονη κόρη της μετά από καβγά και συνελήφθη μαζί με τον γιο της

Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκαν στη Θεσσαλονίκη μια 33χρονη μητέρα και ο 19χρονος γιος της, μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 16χρονης. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ και τέθηκε σε προστατευτική φύλαξη, ενώ η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Θεσσαλονίκη: Μητέρα κούρεψε την 16χρονη κόρη της μετά από καβγά και συνελήφθη μαζί με τον γιο της
12 Μαρ. 2026 13:56
Pelop News

Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με μια 33χρονη μητέρα να συλλαμβάνεται αφού φέρεται, έπειτα από καβγά, να κούρεψε την 16χρονη κόρη της, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο 19χρονος γιος της, αδελφός της ανήλικης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, μητέρα και γιος κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση. Η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει όχι μόνο το κούρεμα της ανήλικης, αλλά και σωματικές βλάβες που αποδίδονται τόσο στη μητέρα όσο και στον αδελφό της.

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε ύστερα από ειδοποίηση που έγινε από φίλη της 16χρονης. Την προανάκριση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ενώ η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και τέθηκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Η 33χρονη και ο 19χρονος οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε, προκειμένου να προσκομιστεί ιατροδικαστική εξέταση, ενώ μέχρι τη νέα δικάσιμο οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:09 Ήπειρος: Αποζημίωση στο 100% για τα σεισμόπληκτα σπίτια και επίδομα ενοικίου 500 ευρώ
14:01 Πάτρα: «Παραμυθομαγειρέματα» και «Θεατροταξίδια» το Σάββατο από το Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗΠΕΘΕ
14:00 Πάτρα: Η εξουθένωση των ειδικευόμενων γιατρών – Με 36 ώρες εργασίας και 5,38 ωρομίσθιο
13:56 Θεσσαλονίκη: Μητέρα κούρεψε την 16χρονη κόρη της μετά από καβγά και συνελήφθη μαζί με τον γιο της
13:47 Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στον Περσικό Κόλπο: Πήραν φωτιά το Safesea Vishnu και το «Zefyros»
13:40 Πάτρα: Η γυναίκα στο επίκεντρο εκδήλωσης για υγεία, πρόληψη και ενδυνάμωση
13:31 Επίθεση από αγέλη σκύλων στο Λιτόχωρο: Στη ΜΕΘ 61χρονη Γερμανίδα, συνελήφθη αντιδήμαρχος
13:26 Σκληρό μήνυμα της Αθήνας στην Άγκυρα: Η κατοχή δεν νομιμοποιεί F-16 στα Κατεχόμενα
13:22 Νέο χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν: Στο στόχαστρο πυρηνική εγκατάσταση κοντά στην Τεχεράνη
13:14 Σαμαράς κατά Μητσοτάκη στη Βουλή για τη Chevron: «Ποιους λέει επαγγελματίες ανησυχούντες;»
13:10 Φωτιά στη Μέση Ανατολή: Απειλές από το Ιράν για «λουτρό αίματος», πλήγματα στον Κόλπο και εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ
13:06 Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη της ΑΕΚ με την Τσέλιε
13:00 Πάτρα: Στάση αναμονής στην κρεαταγορά – Αβεβαιότητα και ανησυχία στις τάξεις των κρεοπωλών
12:56 Μήνυμα Ζελέσνκι στον Τραμπ για την Ρωσία
12:52 Θεσσαλονίκη: Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο «αντίο» του 25χρονου που σκοτώθηκε στην Πολίχνη ΒΙΝΤΕΟ
12:46 Κένυα: Ανδρας είχε στις αποσκευές του 2.238…μυρμήγκια, δείτε γιατί
12:43 Αγρίνιο: Συνελήφθη την ώρα που πήγε να κλέψει μπαταρία και βενζίνη από σκάφος
12:38 Ηλεία: Δύο συλλήψεις οδηγών που κυκλοφορούσαν χωρίς δίπλωμα σε Πύργο και Αμαλιάδα
12:35 Μόσχα: Χωρίς ιντερνέτ τα κινητά εδώ και μια εβδομάδα
12:29 Χαλκιδική: Στο εδώλιο έξι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 8χρονης στην πισίνα κατασκήνωσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ