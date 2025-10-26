Θεσσαλονίκη: Πανηγυρική δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο για τον Πολιούχο και την απελευθέρωση της πόλης

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη ο λαμπρός εορτασμός του Αγίου Δημητρίου και της 113ης επετείου απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Πανηγυρική δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο για τον Πολιούχο και την απελευθέρωση της πόλης
26 Οκτ. 2025 12:13
Pelop News

Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, πραγματοποιήθηκε το πρωί, με αφορμή τον διπλό εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.

Στην τελετή παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος κατά την άφιξή του στον ναό έγινε δεκτός από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ενώ άγημα απέδωσε τιμές και ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος. Τον Πρόεδρο υποδέχθηκαν επίσης ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για τη Μακεδονία και τη Θράκη, Κώστας Γκιουλέκας, ο βουλευτής Διαμαντής Γκολιδάκης εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο μητροπολίτης Φιλόθεος.

Στη συνέχεια, όλοι μαζί υποδέχθηκαν τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και εισήλθαν στον ναό για την τελετή.

Στη δοξολογία συμμετείχαν επίσης πολιτικά και αυτοδιοικητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, η βουλευτής Ράνια Θρασκιά εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ, ο ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος για την Ελληνική Λύση, ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολος Τζιτζικώστας, καθώς και υφυπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Το πρωί, νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε η έπαρση της σημαίας στον Λευκό Πύργο, συνοδευόμενη από 21 κανονιοβολισμούς, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:25 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο ακόμα κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή!
13:23 Επιδόματα ΟΠΕΚΑ-ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται τα προβλήματα με τις προπληρωμένες κάρτες
13:15 Η αντίδραση της αντιπολίτευσης του Δήμου Ερυμάνθου για κλείσιμο καταστήματος ΕΛΤΑ
13:07 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Sold out η τελετή υποδοχής, μάχη για μια πρόσκληση
13:00 Ροδάνθη Φλώρου: Οδηγός μου το κρυφό όραμα για τον Μπάιρον
12:56 Τραγωδία στην Ευρυτανία: 39χρονος σκοτώθηκε σε πτώση οχήματος σε χαράδρα
12:47 Pink the City 2025: Βάφτηκαν ροζ οι δρόμοι της Πάτρας! ΦΩΤΟ
12:35 Ληστεία στο Λούβρο: Επιβεβαιώθηκαν οι δύο συλλήψεις, εισαγγελέας αποδοκίμασε τη «βιαστική αποκάλυψη»
12:27 Θαλάσσια ρύπανση στον Πειραιά: Έρευνες για τον εντοπισμό του υπαιτίου
12:20 Κακλαμάνης: Καταδίκη της επίθεσης σε Μάκη Βορίδη
12:18 GEN A STARS U16: Ο Προμηθέας ήττα από το Περιστέρι
12:14 Το Αθλόραμα «πέταγε» στους Διασυλλογικούς αγώνες Κ14-Κ12
12:13 Θεσσαλονίκη: Πανηγυρική δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο για τον Πολιούχο και την απελευθέρωση της πόλης
12:03 Οδυσσέας Ιωάννου: «Πού ήσουν Αριστερά στην κηδεία του Σαββόπουλου;»
11:56 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 16χρονη, αποδίδουν οι έλεγχοι
11:47 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για ληστεία και κλοπή σε υπεραγορά
11:40 Το φάρμακο αδυνατίσματος που προστατεύει την καρδιά
11:33 Λάρισα: Σε κρίσιμη κατάσταση το βρέφος 18 μηνών μετά από εγκαύματα από καυτό λάδι
11:24 Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
11:17 Δένδιας: «Όνειδος για τη Δημοκρατία» η επίθεση σε Μ. Βορίδη και την οικογένειά του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ