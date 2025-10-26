Θεσσαλονίκη: Πανηγυρική δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο για τον Πολιούχο και την απελευθέρωση της πόλης

Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, πραγματοποιήθηκε το πρωί, με αφορμή τον διπλό εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.

Στην τελετή παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος κατά την άφιξή του στον ναό έγινε δεκτός από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ενώ άγημα απέδωσε τιμές και ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος. Τον Πρόεδρο υποδέχθηκαν επίσης ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για τη Μακεδονία και τη Θράκη, Κώστας Γκιουλέκας, ο βουλευτής Διαμαντής Γκολιδάκης εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο μητροπολίτης Φιλόθεος.

Στη συνέχεια, όλοι μαζί υποδέχθηκαν τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και εισήλθαν στον ναό για την τελετή.

Στη δοξολογία συμμετείχαν επίσης πολιτικά και αυτοδιοικητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, η βουλευτής Ράνια Θρασκιά εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ, ο ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος για την Ελληνική Λύση, ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολος Τζιτζικώστας, καθώς και υφυπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Το πρωί, νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε η έπαρση της σημαίας στον Λευκό Πύργο, συνοδευόμενη από 21 κανονιοβολισμούς, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων.

