Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να πουλήσει σκύλο 50 ευρώ, του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.000 ευρώ!

Στη Θεσσαλονίκη στα «δίχτυα» της Αστυνομίας έπεσε 48χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες το πρωί στην περιοχή των Αμπελοκήπων, κατηγορούμενος για παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς.

Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης τη στιγμή που επιχειρούσε να πουλήσει σε διερχόμενο πολίτη ένα σκυλί, έναντι του ποσού των 50 ευρώ. Άμεσα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι βουλγαρικής καταγωγής, ενώ το ζώο παραδόθηκε σε χώρο φιλοξενίας κατοικίδιων.

