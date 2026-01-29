Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 42χρονου για κάρτες-«κλώνους» και απόπειρα αναλήψεων από ΑΤΜ στην Τούμπα

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 42χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναλήψεις μετρητών χρησιμοποιώντας τραπεζικές κάρτες-«κλώνους» από ΑΤΜ στην περιοχή της Τούμπας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και απόπειρα κλοπής. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκαν πέντε τραπεζικές κάρτες με στοιχεία που είχαν αντιγραφεί από άλλες κάρτες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.160 ευρώ.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ εξετάζεται εάν ο συλληφθείς συνδέεται με ευρύτερη υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης και παράνομης αντιγραφής τραπεζικών δεδομένων.

