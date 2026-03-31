Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στον Λευκό Πύργο όταν νεαρός απείλησε να πέσει στο κενό

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τρίτης 31 Μαρτίου, όταν νεαρός άνδρας ανέβηκε στον Λευκό Πύργο και απείλησε να πέσει στο κενό, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο σημείο.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να υπάρξει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.

Ύστερα από την παρέμβαση των Αρχών, ο άνδρας πείστηκε να μην προχωρήσει στην ενέργεια και κατέβηκε από το μνημείο, δίνοντας τέλος στο περιστατικό χωρίς να σημειωθεί περαιτέρω εξέλιξη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στη συνέχεια μεταφέρθηκε με περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ενώ ενημερώθηκε και η εισαγγελική Αρχή.

