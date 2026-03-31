Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στον Λευκό Πύργο όταν νεαρός απείλησε να πέσει στο κενό

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όταν νεαρός άνδρας ανέβηκε στον Λευκό Πύργο και απείλησε να πέσει στο κενό. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ τελικά ο άνδρας πείστηκε να κατέβει από το μνημείο.

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στον Λευκό Πύργο όταν νεαρός απείλησε να πέσει στο κενό
31 Μαρ. 2026 14:58
Pelop News

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τρίτης 31 Μαρτίου, όταν νεαρός άνδρας ανέβηκε στον Λευκό Πύργο και απείλησε να πέσει στο κενό, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο σημείο.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να υπάρξει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.

Ύστερα από την παρέμβαση των Αρχών, ο άνδρας πείστηκε να μην προχωρήσει στην ενέργεια και κατέβηκε από το μνημείο, δίνοντας τέλος στο περιστατικό χωρίς να σημειωθεί περαιτέρω εξέλιξη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στη συνέχεια μεταφέρθηκε με περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ενώ ενημερώθηκε και η εισαγγελική Αρχή.

Viber: +306909196125
14:58 Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στον Λευκό Πύργο όταν νεαρός απείλησε να πέσει στο κενό
