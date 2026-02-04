Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκου

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χθες το πρωί (3 Φεβρουαρίου 2026) 26χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα σε βάρος ανηλίκου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε, τον Οκτώβριο του 2025 ο 26χρονος επικοινώνησε μέσω εφαρμογής γνωριμιών με ανήλικο άτομο. Στη συνέχεια συναντήθηκε μαζί του και το οδήγησε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Πολίχνης Θεσσαλονίκης. Εκεί προέβη σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεση του ανηλίκου, ενώ ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα:

βιασμός

κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη

πορνογραφία ανηλίκων

παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων

απείθεια

Κατά τον εντοπισμό του χθες, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έρευνα στην οικία που είχε δηλώσει ως τόπο διαμονής του, παρουσία διερμηνέα και εκπροσώπου της δικαστικής αρχής. Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο 26χρονος είχε αλλάξει διεύθυνση κατοικίας και αρνήθηκε να δηλώσει τη νέα του διεύθυνση, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για απείθεια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

