Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκου

Σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, κατάχρηση, πορνογραφία ανηλίκων και απείθεια.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκου
04 Φεβ. 2026 9:29
Pelop News

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χθες το πρωί (3 Φεβρουαρίου 2026) 26χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα σε βάρος ανηλίκου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε, τον Οκτώβριο του 2025 ο 26χρονος επικοινώνησε μέσω εφαρμογής γνωριμιών με ανήλικο άτομο. Στη συνέχεια συναντήθηκε μαζί του και το οδήγησε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Πολίχνης Θεσσαλονίκης. Εκεί προέβη σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεση του ανηλίκου, ενώ ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα:

  • βιασμός
  • κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη
  • πορνογραφία ανηλίκων
  • παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων
  • απείθεια

Κατά τον εντοπισμό του χθες, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έρευνα στην οικία που είχε δηλώσει ως τόπο διαμονής του, παρουσία διερμηνέα και εκπροσώπου της δικαστικής αρχής. Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο 26χρονος είχε αλλάξει διεύθυνση κατοικίας και αρνήθηκε να δηλώσει τη νέα του διεύθυνση, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για απείθεια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Καλάβρυτα: Ερχονται διώξεις για τον οδοντωτό σιδηρόδρομο
11:57 Μαρινάκης: «Εθνική επιτυχία η στάση της Ελλάδας στο SAFE – Eπικίνδυνη η παραπλάνηση από το ΠΑΣΟΚ»
11:51 Σε επιφυλακή η Ηλεία: Ο Αλφειός «φούσκωσε» και πλημμύρισε αγροτικές εκτάσεις
11:50 Αυξανομένη ανησυχία για κινήσεις ρωσικών δορυφόρων, τι φοβούνται
11:45 Γαλαξίδι: Προορισμός με νησιώτικό αέρα
11:41 «In the heat of … Carnival»: Ανοικτή συναυλία στην πλατεία Γεωργίου από την ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας
11:36 Η συζήτηση για τον ΕΛΓΑ πρέπει να οδηγήσει σε ουσιαστική μεταρρύθμιση, ριζική αλλαγή και αναθεώρηση του πλαισίου είναι το επείγον!
11:35 Σύγκρουση στη Βουλή για το περιστατικό της Χίου – Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης
11:35 Η Ιταλία αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών, δείτε πότε θα γίνει ο μικρός τελικός
11:30 Συλλογικές Συμβάσεις: Ξεκινά στη Βουλή το νομοσχέδιο, ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις μισθών σε 15 κλάδους
11:29 Κολυδάς: Ήπιο και θερμό το επόμενο 15ήμερο – Τι αναφέρει για τις βροχές, πότε εξασθενούν
11:27 Πάτρα: Με τηλεμετρία ο φωτισμός, η ερώτηση αναγνώστη
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει ανοδικά, κοντά στις 2.400 μονάδες
11:21 «Ο Εμπορικός Σύλλογος χάνει τον βηματισμό του»: Aνακοίνωση της παράταξης «Εμπορική Ανανέωση»
11:19 Ανδρουλάκης: «Το Σύνταγμα θέλει συναινέσεις, όχι συνταγματικό λαϊκισμό»
11:13 Υπόθεση Λόρας: Η ηθοποιός, οι ρόλοι της και το κορίτσι από το Ρίο – Τα πρόσωπα πίσω από την εξαφάνιση
11:11 Ηράκλειο: Συλλήψεις επτά ανηλίκων για επίθεση με ξύλα και πέτρες
11:06 Το όνειρο ενός γελοίου: Απόγνωση και φως σε μία στιγμή
11:05 Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Απόλλωνα
11:00 Πάτρα: Επί ποδός «πολέμου» για το Καρναβάλι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ