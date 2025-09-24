Θεσσαλονίκη: Την ώρα που κηδεύεται η 59χρονη, απολογείται ο αδελφοκτόνος

Συγκλονίζει η υπόθεση στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης, όπου 50χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 59χρονη αδελφή του με πλαστική σακούλα.

24 Σεπ. 2025 11:16
Pelop News

Ενώπιον της 4ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Τετάρτη (24.9.25), στις 13:00 το μεσημέρι, ο 50χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής του, το περασμένο Σάββατο, στην περιοχή της Ανάληψης.

Αρχικά είχε προγραμματιστεί η απολογία του για τις 11:00, ωστόσο η διαδικασία μετατέθηκε για τις 13:00, ενώ μία ώρα νωρίτερα, στις 12:00, θα τελεστεί η κηδεία της άτυχης γυναίκας.

Ο κατηγορούμενος ομολόγησε πως προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην αδελφή του, τυλίγοντας πλαστική σακούλα γύρω από τον λαιμό της. Η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος ήταν γρήγορος, ωστόσο η γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί.

Σε βάρος του έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Προανακριτικά φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε «έντονη συναισθηματική διαταραχή», ισχυριζόμενος πως «θόλωσε» όταν η αδελφή του τού έκανε αυστηρές παρατηρήσεις για την καθαριότητα – επειδή πάτησε με τις κάλτσες στο σημείο όπου είχε αφήσει τα παπούτσια του και για ένα σχαράκι στην αποχέτευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί και τηλεφωνικός καβγάς με τη σύζυγό του. Ο 50χρονος σκόπευε να διανυκτερεύσει στο σπίτι της αδελφής του, η οποία μόλις είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Την ίδια μέρα τη μετέφερε στο σπίτι της και εκεί διέπραξε το έγκλημα.

Μετά τη δολοφονία, ο ίδιος επικοινώνησε τηλεφωνικά τόσο με τη σύζυγό του όσο και με την Άμεση Δράση, ενημερώνοντάς τους για το έγκλημα και ζητώντας να καλέσουν το ΕΚΑΒ.
