Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για άγρια επίθεση και απόπειρα ληστείας σε συνομήλικους

Οι δράστες χτύπησαν δύο παιδιά σε πάρκο επειδή αρνήθηκαν να τους δώσουν χρήματα. Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο, αναζητείται και τέταρτος δράστης

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για άγρια επίθεση και απόπειρα ληστείας σε συνομήλικους
23 Νοέ. 2025 10:23
Pelop News

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, μετά από επίθεση και απόπειρα ληστείας σε βάρος συνομήλικων παιδιών μέσα σε πάρκο της περιοχής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις δράστες μαζί με έναν ακόμη ανήλικο που αναζητείται, πλησίασαν παρέα ανηλίκων και τους απαίτησαν απειλητικά χρήματα. Όταν τα θύματα αρνήθηκαν, οι δράστες επιτέθηκαν σε δύο από αυτά προκαλώντας τους σωματικές βλάβες. Ένα από τα παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για τις πρώτες βοήθειες.

Διαβάστε επίσης: Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων έξω από σχολείο, συνελήφθησαν τρεις 16χρονοι

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των τριών ανηλίκων με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί σε ανακριτικές αρχές για τη συνέχιση των ερευνών και τον εντοπισμό του τέταρτου δράστη.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:38 Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πότε καταβάλεται
11:29 ΠΑΣΟΚ για σχολεία: «Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης»
11:23 Βόνιτσα: Ημιβυθίστηκε αλιευτικό σκάφος
11:16 Πάτρα: Συλλήψεις σε καταστήματα διασκέδασης για ηχορύπανση
11:08 Κρήτη: Εντοπισμός και διάσωση 25 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων
11:01 Τραγικός απολογισμός στο Βιετνάμ: Τουλάχιστον 90 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες
10:50 Νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Ανοίγει ο δρόμος για την εθελοντική στράτευση γυναικών
10:42 G20: Καναδάς και Γερμανία επαναβεβαιώνουν στήριξη στην Ουκρανία
10:31 Νέα Δημοκρατία – Αχαΐα: Ομαλά και με υψηλή συμμετοχή οι εσωκομματικές εκλογές ΦΩΤΟ
10:23 Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για άγρια επίθεση και απόπειρα ληστείας σε συνομήλικους
10:16 Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων έξω από σχολείο, συνελήφθησαν τρεις 16χρονοι
10:10 Μητσοτάκης: «Τα 250 ευρώ γίνονται μόνιμα», αύριο στους λογαριασμούς των συνταξιούχων
9:58 Κακοκαιρία «Αριέλ»: Τεράστιες ζημιές σε Ήπειρο και Κέρκυρα, ποιοι δήμοι έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
9:50 Αλβανία: Μία νεκρή και εκατοντάδες εκτοπισμένοι από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών
9:42 Προϋπολογισμός 2026: Πακέτο ενίσχυσης 3,2 δισ. ευρώ για μισθωτούς, επαγγελματίες, αγρότες και ένστολους
9:36 Συντάξεις Δεκεμβρίου και επίδομα 250 ευρώ: Το πλήρες χρονοδιάγραμμα πληρωμών, πότε θα καταβληθεί
9:30 Πάτρα: Η έπαυλη ξυπνά όταν πέφτει η νύχτα – Η «Π» πέρασε μια βραδιά στη Βίλα Λυμπερόπουλου ΦΩΤΟ
9:26 Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών σήμερα στη Νίκαια Λάρισας
9:19 Καιρός: Χειμωνιάζει από σήμερα, πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, η πρόγνωση για την Πάτρα
9:13 Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ