Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για άγρια επίθεση και απόπειρα ληστείας σε συνομήλικους

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, μετά από επίθεση και απόπειρα ληστείας σε βάρος συνομήλικων παιδιών μέσα σε πάρκο της περιοχής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις δράστες μαζί με έναν ακόμη ανήλικο που αναζητείται, πλησίασαν παρέα ανηλίκων και τους απαίτησαν απειλητικά χρήματα. Όταν τα θύματα αρνήθηκαν, οι δράστες επιτέθηκαν σε δύο από αυτά προκαλώντας τους σωματικές βλάβες. Ένα από τα παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για τις πρώτες βοήθειες.

Διαβάστε επίσης: Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων έξω από σχολείο, συνελήφθησαν τρεις 16χρονοι

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των τριών ανηλίκων με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί σε ανακριτικές αρχές για τη συνέχιση των ερευνών και τον εντοπισμό του τέταρτου δράστη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



