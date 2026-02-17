Θεσσαλονίκη: Τροχαίο προκάλεσε άγρια συμπλοκή έξω από εστιατόριο

Συμπλοκή μετά από τροχαίο στη Σβώλου – Εθνικής Αμύνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πετούσαν τραπέζια και καρέκλες έξω από εστιατόριο για 10 λεπτά.

17 Φεβ. 2026 8:41
Επεισόδιο σημειώθηκε χθες Δευτέρα (16/2) το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη διασταύρωση των οδών Σβώλου και Εθνικής Αμύνης, όταν ένα τροχαίο ατύχημα εξελίχθηκε σε συμπλοκή με ρίψη αντικειμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά τις 11:00 μ.μ., όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, επιβάτες από δεύτερο αυτοκίνητο σταμάτησαν και ενεπλάκησαν σε φραστική αντιπαράθεση που γρήγορα κλιμακώθηκε σε σωματική συμπλοκή.

Για περίπου 10 λεπτά, οι εμπλεκόμενοι έριχναν τραπέζια και καρέκλες έξω από εστιατόριο της περιοχής, μπροστά σε περαστικούς και θαμώνες που παρακολουθούσαν τα γεγονότα. Πολίτες κάλεσαν την Άμεση Δράση, με αποτέλεσμα να προσέλθουν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων δικυκλιστών.

Με την άφιξη της αστυνομίας, η συμπλοκή διακόπηκε. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες διέφυγαν πεζοί, ενώ άλλοι αποχώρησαν με αυτοκίνητο προς τα γύρω στενά. Οι αστυνομικοί δεν διαπίστωσαν αδικήματα εκείνη τη στιγμή, ούτε ζημιές στο κατάστημα εστίασης. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει προσαγωγές.

