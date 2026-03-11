Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το bullying στην τάξη της καθηγήτριας – Έκκληση της οικογένειας να δοθεί στη δημοσιότητα

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, η οποία υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, για χρόνια δεχόταν συστηματικό εκφοβισμό από μαθητές της μέσα στο σχολείο όπου εργαζόταν.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της εκπαιδευτικού, Χαράλαμπος Αποστολίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», υποστήριξε ότι η καθηγήτρια είχε καταθέσει έγγραφες καταγγελίες προς τη διεύθυνση του σχολείου, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας, περιγράφοντας την κατάσταση που αντιμετώπιζε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εκπαιδευτικός ανέφερε ότι συγκεκριμένοι μαθητές την παρενοχλούσαν μέσα στην τάξη, πετώντας της μπουκάλια με νερό και βιβλία, ενώ συχνά την εξύβριζαν όταν γύριζε την πλάτη της.

Όπως υποστήριξε, παρά τις καταγγελίες, δεν κινήθηκε καμία διαδικασία Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης εκείνη την περίοδο.

«Ένα χρόνο τι έκανε η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην οποία απευθύνθηκε; Καμία ΕΔΕ δεν έγινε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος της οικογένειας.

Παράλληλα, ο ίδιος έκανε λόγο για βίντεο που φέρονται να έχουν καταγραφεί μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια των περιστατικών, καλώντας όποιον διαθέτει σχετικό υλικό να το παραδώσει στις αρχές.

Η θέση του Υπουργείου Παιδείας

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, τόνισε ότι το Υπουργείο Παιδείας έδωσε άμεσα εντολή για τη διερεύνηση της υπόθεσης μόλις έφτασε η σχετική αναφορά.

Όπως ανέφερε, η καταγγελία έφτασε στο υπουργείο στις 9 Φεβρουαρίου και τρεις ημέρες αργότερα εστάλη εντολή για τη διερεύνηση των περιστατικών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαδικασίες:

η προκαταρκτική έρευνα της Δικαιοσύνης

και η υπηρεσιακή έρευνα από το Υπουργείο Παιδείας.

Προκαταρκτική έρευνα από τη Δικαιοσύνη

Την ίδια ώρα, προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση διέταξε η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκαν τα περιστατικά εκφοβισμού που είχε καταγγείλει η εκπαιδευτικός.

Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως σε αδικήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για να διερευνηθούν τόσο τα περιστατικά όσο και οι συνθήκες που επικρατούσαν στο σχολικό περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι η 57χρονη καθηγήτρια είχε αποστείλει στις 6 Φεβρουαρίου επιστολή προς το υπουργείο και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, καταγγέλλοντας ότι δεχόταν επανειλημμένα περιστατικά εκφοβισμού από μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία τρία χρόνια η εκπαιδευτικός είχε υποβάλει και αιτήσεις μετακίνησης από το συγκεκριμένο σχολείο, ζητώντας να τοποθετηθεί σε πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



