Θετικό ντεμπούτο για τον νέο γκαρντ του Ολυμπιακού Φρανκ Νιλικίνα

Με τον Φρανκ Νιλικίνα να κάνει το ερυθρόλευκο ντεμπούτο του, ο Ολυμπιακός νίκησε το Μαρούσι (100-81) στο κλειστό γήπεδο του “Αγίου Θωμά, για την πρεμιέρα της κανονικής περιόδου της Greek Basketball League.

Ο Φρανκ Νιλικίνα είχε μια θετικότατη παρουσία με τον Ολυμπιακό, έχοντας 12 πόντους (3/5 δίποντα και 2/6 τρίποντα), ενώ μοίρασε 4 ασίστ και μάζεψε 3 ριμπάουντ σε 20’03”.

Επίσης, είχε και 2 κερδισμένα φάουλ. Ο Γάλλος γκαρντ προσέφερε πλαισίωσε τον Τόμας Γουόκαπ στην θέση του πλεϊμέικερ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



