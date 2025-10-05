Θετικό ντεμπούτο για τον νέο γκαρντ του Ολυμπιακού Φρανκ Νιλικίνα

Ο Φρανκ Νιλικίνα είχε μια θετικότατη παρουσία με τον Ολυμπιακό, έχοντας 12 πόντους (3/5 δίποντα και 2/6 τρίποντα), ενώ μοίρασε 4 ασίστ και μάζεψε 3 ριμπάουντ σε 20’03”.

05 Οκτ. 2025 17:56
Pelop News

Με τον Φρανκ Νιλικίνα να κάνει το ερυθρόλευκο ντεμπούτο του, ο Ολυμπιακός νίκησε το Μαρούσι (100-81) στο κλειστό γήπεδο του “Αγίου Θωμά, για την πρεμιέρα της κανονικής περιόδου της Greek Basketball League.

Επίσης, είχε και 2 κερδισμένα φάουλ. Ο Γάλλος γκαρντ προσέφερε πλαισίωσε τον Τόμας Γουόκαπ στην θέση του πλεϊμέικερ
