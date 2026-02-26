Θλίψη για την απώλεια της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη

Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει βαθιά θλίψη για την απώλεια της αγαπημένης κοινοβουλευτικής συντάκτριας

Θλίψη για την απώλεια της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη
26 Φεβ. 2026 10:53
Pelop News

Η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη στον χώρο της δημοσιογραφίας και ιδιαίτερα στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, όπου διακρίθηκε για πολλά χρόνια.

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε το 1969 στην Πρέβεζα και μεγάλωσε στην Κορωνησία της Άρτας. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στην εφημερίδα «Ελεύθερος», καλύπτοντας ρεπορτάζ των υπουργείων Μεταφορών-Επικοινωνιών και ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη συνέχεια εργάστηκε στην εφημερίδα «Βραδυνή» και μεταπήδησε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, όπου και καθιερώθηκε. Αργότερα εντάχθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ιστοσελίδα CNN.gr, όπου παρέμεινε μέχρι σήμερα.

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας την Αντιγόνη Πανέλλη «ιδιαίτερα αγαπητή» στους συναδέλφους της. Όπως αναφέρει:

«Διακρινόταν για το ήθος, την ευπρέπεια, την οξυδέρκεια, τη συνέπεια αλλά και για το φλεγματικό της χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητα και τις δύσκολες καταστάσεις στην επαγγελματική της πορεία. Ήταν ελεύθερο πνεύμα με ισχυρή γνώμη, βασισμένη σε παραδοσιακές αξίες που της επέτρεπαν να κερδίζει τον σεβασμό και την εκτίμηση ακόμη και όσων είχαν υποστεί την αυστηρή κριτική της. Στις προσωπικές της σχέσεις αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς διακρινόταν για την ειλικρινή αφοσίωσή της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της με μια διαρκή διάθεση προσφοράς.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται την οικογένεια και τους οικείους της, ενώ θερμά συλλυπητήρια εξέφρασε και η Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προς την οποία η Αντιγόνη Πανέλλη είχε στενή επαγγελματική σχέση.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές, εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά», αποκαλυπτική η Μαρία Αλιφέρη
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ