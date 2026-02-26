Θλίψη για την απώλεια της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη

Η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη στον χώρο της δημοσιογραφίας και ιδιαίτερα στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, όπου διακρίθηκε για πολλά χρόνια.

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε το 1969 στην Πρέβεζα και μεγάλωσε στην Κορωνησία της Άρτας. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στην εφημερίδα «Ελεύθερος», καλύπτοντας ρεπορτάζ των υπουργείων Μεταφορών-Επικοινωνιών και ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη συνέχεια εργάστηκε στην εφημερίδα «Βραδυνή» και μεταπήδησε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, όπου και καθιερώθηκε. Αργότερα εντάχθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ιστοσελίδα CNN.gr, όπου παρέμεινε μέχρι σήμερα.

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας την Αντιγόνη Πανέλλη «ιδιαίτερα αγαπητή» στους συναδέλφους της. Όπως αναφέρει:

«Διακρινόταν για το ήθος, την ευπρέπεια, την οξυδέρκεια, τη συνέπεια αλλά και για το φλεγματικό της χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητα και τις δύσκολες καταστάσεις στην επαγγελματική της πορεία. Ήταν ελεύθερο πνεύμα με ισχυρή γνώμη, βασισμένη σε παραδοσιακές αξίες που της επέτρεπαν να κερδίζει τον σεβασμό και την εκτίμηση ακόμη και όσων είχαν υποστεί την αυστηρή κριτική της. Στις προσωπικές της σχέσεις αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς διακρινόταν για την ειλικρινή αφοσίωσή της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της με μια διαρκή διάθεση προσφοράς.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται την οικογένεια και τους οικείους της, ενώ θερμά συλλυπητήρια εξέφρασε και η Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προς την οποία η Αντιγόνη Πανέλλη είχε στενή επαγγελματική σχέση.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου.

