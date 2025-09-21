Θλίψη και στον Πύργο για το θάνατο του 57χρονου κυνηγού στη Γορτυνία…

Ο άτυχος άνδρας, που δέχθηκε σφαίρα από συνάδελφό του κυνηγό, διατηρούσε εξοχική κατοικία σε παραθαλάσσια περιοχή του Πύργου

21 Σεπ. 2025 15:10
Pelop News

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται ο 42χρονος κυνηγός από τον Πύργο που το πρωί του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου στην περιοχή του Χρυσοχωρίου Γορτυνίας, πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 57χρονο, με τον οποίο κυνηγούσαν στην ίδια ομάδα.

Σήμερα θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο των Δικαστηρίων Τριπόλεως προκειμένου να δικαστεί για το τραγικό αυτό δυστύχημα, που κόστισε τη ζωή σε έναν οικογενειάρχη πατέρα τεσσάρων παιδιών, κάτοικο Αθηνών με καταγωγή από το Νεοχώρι Αρκαδίας.

Η ομάδα των κυνηγών στην οποία ήταν τόσο ο 42χρονος όσο και ο 57χρονος ήταν με μέλη από τον Πύργο. Και ο 57χρονος είχε άρρηκτους δεσμούς με την ηλειακή πρωτεύουσα και σύμφωνα με πληροφορίες διατηρούσε εξοχική κατοικία σε παραθαλάσια περιοχή του Πύργου.

Όλοι είναι σοκαρισμένοι από αυτό που συνέβη και κανένας δεν μπορεί να πιστέψει πως το αγαπημένο τους χόμπι εξελίχθηκε σε τραγωδία.
