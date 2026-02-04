Θλίψη, κατέληξε στην Αιγιάλεια 75χρονος έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών και τη μάχη που έδωσε επί ημέρες, ο ηλικιωμένος δεν τα κατάφερε…

Θλίψη, κατέληξε στην Αιγιάλεια 75χρονος έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας
04 Φεβ. 2026 21:30
Pelop News

Βαρύ πένθος στην οικογένεια του και θλίψη στην Αιγιάλεια, έχει προκαλέσει η απώλεια 75χρονου άνδρα, που κατέληξε μετά από πολυήμερη νοσηλεία.

Πάτρα: Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα, στις 17 Ιανουαρίου το Αστυνομικό Τμήμα Ακράτας ενημερώθηκε για απόπειρα αυτοκτονίας ηλικιωμένου. Ακολούθως ο 75χρονος εντοπίστηκε από συγγενικά του πρόσωπα σε κρίσιμη κατάσταση και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, καθώς βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση. Όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αττικής. Εκεί παρά τις προσπάθειες των ιατρών και τη μάχη που έδωσε επί ημέρες, ο ηλικιωμένος δεν τα κατάφερε χάνοντας τη μάχη και τη ζωή του…

