Θλίψη στην Πάτρα για τον πρόωρο χαμό του Νίκου Κορφιάτη – Έφυγε στα 54 του χρόνια

Μια ξαφνική απώλεια βύθισε στο πένθος την Πάτρα. Ο Νίκος Κορφιάτης, μόλις 54 ετών, έφυγε αφήνοντας πίσω του αγαπημένα πρόσωπα και ανείπωτη θλίψη.

23 Σεπ. 2025 13:09
Pelop News

Βαρύ πένθος σκόρπισε στην Πάτρα ο πρόωρος χαμός του Νίκου Κορφιάτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια και τους φίλους του.

Ο Νίκος Κορφιάτης αντιμετώπισε τις τελευταίες ημέρες αιφνίδιο πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν, χωρίς τελικά να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, καθώς ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, στις 16:30, από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων.

Τον Νίκο Κορφιάτη αποχαιρετούν με ανείπωτη θλίψη η σύντροφός του Καλλιόπη Ψυχογίου, η κόρη του Παναγιώτα Κορφιάτη, τα αδέλφια του Διονυσία και Δημήτριος Κυροσίμος, η ανιψιά Ελπίδα Κυροσίμου, τα εγγόνια και οι λοιποί συγγενείς.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, με την Πάτρα να χάνει έναν άνθρωπο που πρόωρα «έσβησε» στα 54 του χρόνια.
