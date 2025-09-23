Θλίψη στην Πάτρα για τον πρόωρο χαμό του Νίκου Κορφιάτη – Έφυγε στα 54 του χρόνια

Βαρύ πένθος σκόρπισε στην Πάτρα ο πρόωρος χαμός του Νίκου Κορφιάτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια και τους φίλους του.

Ο Νίκος Κορφιάτης αντιμετώπισε τις τελευταίες ημέρες αιφνίδιο πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν, χωρίς τελικά να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, καθώς ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, στις 16:30, από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων.

Τον Νίκο Κορφιάτη αποχαιρετούν με ανείπωτη θλίψη η σύντροφός του Καλλιόπη Ψυχογίου, η κόρη του Παναγιώτα Κορφιάτη, τα αδέλφια του Διονυσία και Δημήτριος Κυροσίμος, η ανιψιά Ελπίδα Κυροσίμου, τα εγγόνια και οι λοιποί συγγενείς.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, με την Πάτρα να χάνει έναν άνθρωπο που πρόωρα «έσβησε» στα 54 του χρόνια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



