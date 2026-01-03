Θολή η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα: Ποιος θα αναλάβει την εξουσία

Αυτό που θα συμβεί στη συνέχεια στη Βενεζουέλα, μετά τις σημερινές συνταρακτικές εξελίξεις, παραμένει εξαιρετικά ασαφές. Το Σύνταγμα της χώρας προβλέπει ότι η εξουσία περνά στην αντιπρόεδρο του Νικολάς Μαδούρο, Ντέλσι Ροδρίγκες.

Η Ροδρίγκες δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει την τοποθεσία του προέδρου ούτε εκείνη της πρώτης κυρίας, Σίλια Φλόρες και ζήτησε αποδείξεις «πως είναι ζωντανός».

Ωστόσο, το μέλλον του καθεστώτος τίθεται πλέον ανοιχτά υπό αμφισβήτηση και η αντιπολίτευση – τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας – είναι πιθανό να δει τη συγκυρία αυτή ως μια κρίσιμη ευκαιρία.

Η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας υπό τη νομπελίστρια Μαρία Ματσάδο υποστηρίζει ότι ο νόμιμος πρόεδρος είναι ο εξόριστος πολιτικός Εντμούντο Γκονσάλες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, διαμορφώνονται διάφορα πιθανά σενάρια:

Η συνταγματική οδός – Άρθρο 233: Σε αυτό που το Σύνταγμα ορίζει ως «απόλυτη απουσία» του προέδρου, η εκτελεστική αντιπρόεδρος – Ντέλσι Ροδρίγκες – αναλαμβάνει προσωρινά την εξουσία και προκηρύσσει εκλογές εντός 30 ημερών. Ο νέος πρόεδρος που θα εκλεγεί υπηρετεί πλήρη εξαετή θητεία.

Κατάρρευση του καθεστώτος: Τα ανώτερα στελέχη παραιτούνται ή διαφεύγουν. Ο πιθανότερος υποψήφιος της αντιπολίτευσης είναι ο Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος συμμετείχε στις εκλογές του 2024. Ο Γκονσάλες, ακαδημαϊκός και διπλωμάτης καριέρας, βρίσκεται σήμερα εξόριστος στην Ισπανία. Υποστηρίζεται από την πρόσφατα βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, δημοκρατική ακτιβίστρια Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Μιλώντας στο Όσλο τον περασμένο μήνα, μετά την απονομή του βραβείου, η Ματσάδο δήλωσε ότι το κίνημά της προετοιμάζεται για «μια ομαλή και ειρηνική μετάβαση» μόλις αποχωρήσει ο Μαδούρο. Τον Δεκέμβριο είχε αναφέρει ότι ο Γκονσάλες τής πρότεινε να αναλάβει τη θέση της αντιπροέδρου και ότι «η συντριπτική πλειονότητα» της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων θα ακολουθούσε τις εντολές της νέας κυβέρνησης μόλις ξεκινούσε η πολιτική μετάβαση.

Στρατιωτική κατάληψη της εξουσίας: Ο νυν υπουργός Άμυνας, Βλαντιμίρ Παδρίνο Λόπες, μίλησε μετά τα αμερικανικά πλήγματα τα ξημερώματα του Σαββάτου, δηλώνοντας ότι η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στην παρουσία ξένων στρατευμάτων στη χώρα. «Αυτή η εισβολή συνιστά τη μεγαλύτερη προσβολή που έχει υποστεί ποτέ η χώρα», πρόσθεσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



