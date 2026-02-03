Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως την περιγράφει η κυβέρνηση, αγγίζει κρίσιμα πεδία της πολιτικής και θεσμικής λειτουργίας της χώρας. Από τα δημόσια οικονομικά και την ανώτατη εκπαίδευση, μέχρι την ευθύνη των υπουργών και την δικαιοσύνη και τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Ωστόσο, ίσως οι πιο καίριες παρεμβάσεις να αφορούν τη Δικαιοσύνη.

Τόσο ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της, όσο και η διαδικασία παραπομπής υπουργών, εξακολουθούν να γεννούν ζητήματα ανεξαρτησίας και ισονομίας.

Χωρίς ουσιαστική θωράκιση της Δικαιοσύνης από πολιτικές εξαρτήσεις, ακόμη και οι πιο φιλόδοξες συνταγματικές αλλαγές κινδυνεύουν να μείνουν κενό γράμμα.