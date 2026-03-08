Θρίαμβος για την Ακαδημία των Σπορ σε ένα κατάμεστο Κουκούλι – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Η Ακαδημία των Σπορ νίκησε τον Ολυμπιακό Κερατσινίου στην κατάμεστη από κόσμο Σάλα «Κώστας Πετρόπουλος»

Θρίαμβος για την Ακαδημία των Σπορ σε ένα κατάμεστο Κουκούλι - Φωτογραφίες/δηλώσεις Πανηγύρια στην Ακαδημία των Σπορ για μια τεράστια νίκη
08 Μαρ. 2026 16:11
Pelop News

Το… βιολί της συνεχίζει στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Ανδρών του χάντμπολ η Ακαδημία των Σπορ, κερδίζοντας με σκορ 31-26, αλλά και γκρεμίζοντας ταυτόχρονα από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, τον Ολυμπιακό Κερατσινίου. Οι «πράσινοι» κι ενώ απομένουν 5 αγωνιστικές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος, συνεχίζουν αήττητοι – και με έναν αγώνα λιγότερο – στο πρωτάθλημα, έχοντας διασφαλίσει μετά τη χθεσινή της νίκη,  το αβαντάζ των ισοβαθμιών με Εσπερο Καλλιθέας και Ολυμπιακό Κερατσινίου.

Θρίαμβος για την Ακαδημία των Σπορ σε ένα κατάμεστο Κουκούλι - Φωτογραφίες/δηλώσεις

Στον χθεσινό αγώνα οι παίκτες του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου έδειξαν ότι ήθελαν περισσότερο τη νίκη,  παίζοντας καταπληκτικό χάντμπολ κυρίως στο β΄ ημίχρονο κι  ενθουσιάζοντας το κατάμεστο από φιλάθλους κλειστό γυμναστήριο στο Κουκούλι (ο κόσμος ήταν στην κυριολεξία ο 8ος παίκτης της Ακαδημίας).

Θρίαμβος για την Ακαδημία των Σπορ σε ένα κατάμεστο Κουκούλι - Φωτογραφίες/δηλώσεις Θρίαμβος για την Ακαδημία των Σπορ σε ένα κατάμεστο Κουκούλι - Φωτογραφίες/δηλώσεις Θρίαμβος για την Ακαδημία των Σπορ σε ένα κατάμεστο Κουκούλι - Φωτογραφίες/δηλώσεις Θρίαμβος για την Ακαδημία των Σπορ σε ένα κατάμεστο Κουκούλι - Φωτογραφίες/δηλώσειςΘρίαμβος για την Ακαδημία των Σπορ σε ένα κατάμεστο Κουκούλι - Φωτογραφίες/δηλώσεις Θρίαμβος για την Ακαδημία των Σπορ σε ένα κατάμεστο Κουκούλι - Φωτογραφίες/δηλώσεις

Με δυναμική άμυνα, οι «πράσινοι» μηδένισαν τους πλέι-μέικερ της ομάδας του Κερατσινίου και οι φιλοξενούμενοι πλήρωσαν την υπεροψία τους, αφού άφησαν τον αειθαλή Αλέξη Παπαγιαννόπουλο να είναι ο εκτελεστής τους (ο έμπειρος ίντερ σημείωσε 10 γκολ).

Θρίαμβος για την Ακαδημία των Σπορ σε ένα κατάμεστο Κουκούλι - Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ο πρόεδρος της Ακαδημίας των Σπορ Χρήστος Δεβελέγκας δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίησή του και δήλωσε τα εξής: «Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας που ανταποκρίθηκαν στο καλεσμά μας. Συγχαρητήρια στους αθλητές μας για τον πολύ ωραίο αγώνα τους. Συνεχίζουμε όλοι προσηλωμένοι στον στόχο μας».

Διαιτητές: Μπράμου-Φωκίτης. Δίλεπτες αποβολές: 4-3.  Πέναλτι: 3/8-5/8. Τα 5λεπτα: 2-4, 5-5, 8-6, 10-8, 12-11, 15-14 (ημ.), 17-17, 19-18, 22-18, 26-22, 28-23, 31-26.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Γιάννης Παπαγιαννόπουλος): Σαρικάς, Σπανός, Κολιούλης 3, Χαρ. Παπαγιαννόπουλος 3, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 10, Γεωργίου 4, Σκόνδρας, Παπακωστόπουλος 1, Ιωαν. Γιαννακούρας 4, Tallon 2, Αϊβάζης 1, Ψυχογιάννης, Βασιλειάδης 3, Σμυρνιώτης, Αποστόλου, Τυφτικίδης.

Θρίαμβος για την Ακαδημία των Σπορ σε ένα κατάμεστο Κουκούλι - Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ο προπονητής της Ακαδημίας των Σπορ Γιάννης Παπαγιαννόπουλος δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Στην Πάτρα ”ξαναγεννήθηκε” ο κόσμος του χάντμπολ στο Κουκούλι. Ολες οι γενιές της Πατραϊκής χειροσφαίρισης ήταν παρούσες. Ευχαριστούμε τον 8ο παίκτης μας στις κερκίδες. Ευχαριστούμε τους Πατρινούς, τα παιδιά, τους γονείς των αθλητών μας, τους φιλάθλους μας, τους υποστηρικτές, τους χορηγούς κι όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο καλεσμά μας. Ευχαριστούμε τους αθλητές μας για το υπέροχο θέαμα που μας πρόσφεραν. Η Ακαδημία των Σπορ συνεχίζει αήττητη στην προσπάθεια της να επανέλθει στην Α2 Εθνική».

Θρίαμβος για την Ακαδημία των Σπορ σε ένα κατάμεστο Κουκούλι - Φωτογραφίες/δηλώσεις

Στην κερκίδα βρέθηκε και η ζωντανή ιστορία του χάντμπολ της Πάτρας, ο Δημήτρης Κολοκυθάς (κατέχει το Νο 1 δελτίο Πατρινού αθλητή από το 1980), ο οποίος δήλωσε τα εξής: «Σήμερα (σ. χθες) πέρασα ένα πάρα πολύ ευχάριστο απόγευμα. Είδα το αγαπημένο μου άθλημα σε πολύ ανεβασμένο επίπεδο. Η ομάδα μας σημείωσε μια εξαιρετική νίκη. Συγχαρητήρια στους αθλητές. Ξανά γράψτε τις λαμπρές δόξες του Πατρινού χάντμπολ. Σας ευχαριστώ όλους».
Το Σάββατο η Ακαδημία των Σπορ αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Ιδομενέα Γαλατά.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Πάτρα: Προβληματισμός για την χρήση πεζοδρόμων από ΙΧ, ποια λύση επεξεργάζονται
17:51 Τραμπ για Ιράν: «Ο επόμενος ανώτατος ηγέτης δεν θα κρατήσει χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ»
17:51 Μπάσκετ με αμαξίδιο: Ο Ηφαιστος είχε απουσίες, ήττα στη Λάρισα
17:41 Ηττα για τις γυναίκες της Ακαδημίας των Σπορ
17:33 Θέμα ημερών η ανάρτηση του φετινού ΕΝΦΙΑ, πότε θα καταβληθεί η 1η δόση
17:30 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Ο Κεφαλληνιακός νικητής στο ντέρμπι των νησιωτών
17:23 Daikin Altherma 4: η επόμενη μέρα στις Αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης
17:14 Εμπειρίες για τους Παίδες της ΝΕΠ στο 5ο Τουρνουά «Panda»
17:13 Αχαΐα: Συλλήψεις για όπλα και ζώα
17:05 Ο Παναιγιάλειος νίκησε την Παναχαϊκή και πέρασε στους «4»
16:54 Μεγάλη περιουσία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ στο Λονδίνο
16:46 Δένδιας: «Θα ήταν ασυγχώρητο να γυρίσουμε την πλάτη στην Τουρκία»
16:37 Λιτοχωρό Πιερίας: Η πρωτεύουσα της Μυθολογίας
16:27 Γιάννης Βρούτσης στον Peloponnisos FM 103,9: «Αλλάζει ο χάρτης της Αχαΐας» – Ηχητικό
16:20 Ηχηρό μήνυμα κατά της σχολικής βίας από το 44ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
16:11 Θρίαμβος για την Ακαδημία των Σπορ σε ένα κατάμεστο Κουκούλι – Φωτογραφίες/δηλώσεις
16:01 Καλάβρυτα: Πόλος έλξης και αυτό το Σαββατοκύριακο το Χιονοδρομικό
15:52 Μέση Ανατολή: Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί από τον πόλεμο στο Ιράν
15:44 Το πατρινό βόλεϊ έχει μέλλον: Οι διακρίσεις των ακαδημιών και το στοίχημα της ανάπτυξης
15:34 Ο Γεωργιάδης επισκέφτηκε τον «Ερυθρό Σταυρό» και μοίρασε τριαντάφυλλα στις γυναίκες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ