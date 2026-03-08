Θρίαμβος για την Ακαδημία των Σπορ σε ένα κατάμεστο Κουκούλι – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Το… βιολί της συνεχίζει στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Ανδρών του χάντμπολ η Ακαδημία των Σπορ, κερδίζοντας με σκορ 31-26, αλλά και γκρεμίζοντας ταυτόχρονα από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, τον Ολυμπιακό Κερατσινίου. Οι «πράσινοι» κι ενώ απομένουν 5 αγωνιστικές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος, συνεχίζουν αήττητοι – και με έναν αγώνα λιγότερο – στο πρωτάθλημα, έχοντας διασφαλίσει μετά τη χθεσινή της νίκη, το αβαντάζ των ισοβαθμιών με Εσπερο Καλλιθέας και Ολυμπιακό Κερατσινίου.

Στον χθεσινό αγώνα οι παίκτες του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου έδειξαν ότι ήθελαν περισσότερο τη νίκη, παίζοντας καταπληκτικό χάντμπολ κυρίως στο β΄ ημίχρονο κι ενθουσιάζοντας το κατάμεστο από φιλάθλους κλειστό γυμναστήριο στο Κουκούλι (ο κόσμος ήταν στην κυριολεξία ο 8ος παίκτης της Ακαδημίας).

Με δυναμική άμυνα, οι «πράσινοι» μηδένισαν τους πλέι-μέικερ της ομάδας του Κερατσινίου και οι φιλοξενούμενοι πλήρωσαν την υπεροψία τους, αφού άφησαν τον αειθαλή Αλέξη Παπαγιαννόπουλο να είναι ο εκτελεστής τους (ο έμπειρος ίντερ σημείωσε 10 γκολ).

Ο πρόεδρος της Ακαδημίας των Σπορ Χρήστος Δεβελέγκας δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίησή του και δήλωσε τα εξής: «Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας που ανταποκρίθηκαν στο καλεσμά μας. Συγχαρητήρια στους αθλητές μας για τον πολύ ωραίο αγώνα τους. Συνεχίζουμε όλοι προσηλωμένοι στον στόχο μας».

Διαιτητές: Μπράμου-Φωκίτης. Δίλεπτες αποβολές: 4-3. Πέναλτι: 3/8-5/8. Τα 5λεπτα: 2-4, 5-5, 8-6, 10-8, 12-11, 15-14 (ημ.), 17-17, 19-18, 22-18, 26-22, 28-23, 31-26.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Γιάννης Παπαγιαννόπουλος): Σαρικάς, Σπανός, Κολιούλης 3, Χαρ. Παπαγιαννόπουλος 3, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 10, Γεωργίου 4, Σκόνδρας, Παπακωστόπουλος 1, Ιωαν. Γιαννακούρας 4, Tallon 2, Αϊβάζης 1, Ψυχογιάννης, Βασιλειάδης 3, Σμυρνιώτης, Αποστόλου, Τυφτικίδης.

Ο προπονητής της Ακαδημίας των Σπορ Γιάννης Παπαγιαννόπουλος δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Στην Πάτρα ”ξαναγεννήθηκε” ο κόσμος του χάντμπολ στο Κουκούλι. Ολες οι γενιές της Πατραϊκής χειροσφαίρισης ήταν παρούσες. Ευχαριστούμε τον 8ο παίκτης μας στις κερκίδες. Ευχαριστούμε τους Πατρινούς, τα παιδιά, τους γονείς των αθλητών μας, τους φιλάθλους μας, τους υποστηρικτές, τους χορηγούς κι όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο καλεσμά μας. Ευχαριστούμε τους αθλητές μας για το υπέροχο θέαμα που μας πρόσφεραν. Η Ακαδημία των Σπορ συνεχίζει αήττητη στην προσπάθεια της να επανέλθει στην Α2 Εθνική».

Στην κερκίδα βρέθηκε και η ζωντανή ιστορία του χάντμπολ της Πάτρας, ο Δημήτρης Κολοκυθάς (κατέχει το Νο 1 δελτίο Πατρινού αθλητή από το 1980), ο οποίος δήλωσε τα εξής: «Σήμερα (σ. χθες) πέρασα ένα πάρα πολύ ευχάριστο απόγευμα. Είδα το αγαπημένο μου άθλημα σε πολύ ανεβασμένο επίπεδο. Η ομάδα μας σημείωσε μια εξαιρετική νίκη. Συγχαρητήρια στους αθλητές. Ξανά γράψτε τις λαμπρές δόξες του Πατρινού χάντμπολ. Σας ευχαριστώ όλους».

Το Σάββατο η Ακαδημία των Σπορ αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Ιδομενέα Γαλατά.

