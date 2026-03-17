Θρίλερ με την τύχη του Λαριτζανί, «τον σκοτώσαμε λένε οι Ισραηλινοί»

Η πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη ήρθε, καθώς αναμένεται μήνυμά του μέσα από το κανάλι του στο Telegram

17 Μαρ. 2026 11:52
Στο στόχαστρο του Ισραήλ μπήκε ο επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί. Έρχεται μήνυμα του στο Telegram για να επιβεβαιώσει ότι είναι ζωντανός, «τον σκοτώσαμε» λέει ο Κατζ

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι IDF φέρεται να επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και «Νο2» της  ηγεσίας του Ιράν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ΜΜΕ από το Ισραήλ.

«Σκοτώσαμε τον νο.2 του Ιράν, Αλί Λαριτζανί» ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Κατζ. Λίγα λεπτά αργότερα υπήρξε ανάρτηση στον λογαριασμό του Χ του Λαριτζανί η οποία περιελάμβανε ένα χειρόγραφο μήνυμα που αφορά την κηδεία πολεμιστών του ναυτικού του Ιράν

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστη η τύχη του, αν έχει τραυματιστεί ή είναι νεκρός. Η πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη ήρθε, καθώς αναμένεται μήνυμά του μέσα από το κανάλι του στο Telegram.

«Ένα μήνυμα από τον Δρ. Αλί Λαριτζανί, Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, θα δημοσιευτεί σε λίγα λεπτά» αναφέρεται χαρακτηριστικά επιβεβαιώνοντας έμμεσα ότι είναι ζωντανός.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Κατζ, μόλις ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σκοτώθηκε.

Το Ισραήλ χτύπησε τον Αλι Λαριτζάνι, τι ισχύει

Ο Λαριτζανί είναι για πολλούς ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στο Ιράν ακόμη και πριν από τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η δημοτικότητα του Λαριτζανί έχει εκτοξευθεί ενώ το αντιστρόφως ανάλογο συμβαίνει με τον πρόεδρο Πεζεσκιάν.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έκαναν επίσης γνωστό ότι «έπληξαν εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων και διοικητικά κέντρα του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» σε συνδυασμένο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, το Σιράζ και την Ταμπρίζ.

14:07 Ανδρέας Κατσανιώτης : Ερώτηση προς Κ. Κυρανάκη για την αναστολή και την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων
14:04 Θεσσαλία: Σε λειτουργία το myBusinessSupport για τον νέο κύκλο ενίσχυσης μετά τον Daniel
14:00 Πάτρα: Στο τραπέζι τα κόκκινα δάνεια και η «νέα αρχή» για οφειλέτες και αγορά – Διημερίδα του περιοδικού «Πατρινόραμα»
13:57 Καλαμαριά: Νέα προθεσμία για τον 23χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 20χρονου
13:54 Η λάβα έφτασε στη θάλασσα στο Ρεϊνιόν μετά από 19 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Πιτόν ντε λα Φουρνέζ
13:49 Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για στοχευμένα μέτρα αν κλιμακωθεί η κρίση
13:47 Η Φέρμελη στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού – Έκθεση «Ιδέες & Σύμβολα», Εκπαιδευτικά Εργαστήρια και Επιστημονική Διάλεξη.
13:42 Ομόφωνα ένοχος ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας – Ένοχος και ο ξάδερφός του
13:39 Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή: Στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός
13:36 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων: πώς να κάνετε σωστή επιλογή και να προστατεύσετε το όχημά σας
13:30 Η Lidl Ελλάς υποδέχεται την άνοιξη με έναν νέο μεγάλο διαγωνισμό
13:21 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία πολεμική επιχείρηση»
13:20 Ο «δρόμος» της ασφάλειας ξεκινά από το σχολείο – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας στην Αχαΐα
13:14 Νέα σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα: 4,1 Ρίχτερ κοντά στην Αγία Κυριακή
13:09 USS Gerald R. Ford: Επιστρέφει στη Σούδα μετά τη φωτιά που έκαιγε για πάνω από 30 ώρες
13:07 Ευρωλίγκα: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης εισιτήριων
13:06 Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου» ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ανυπεράσπιστοι εκπαιδευτικοί σε αίθουσες-αρένες και στην Αχαΐα: «Εχουμε κλάψει συναδέλφους»
13:00 Τζαβέντ Ασλάμ: Ανακλήθηκε η διεθνής προστασία του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας
12:54 Αναβολή για την ΠΓΕ, ήττα για τον Ερυθρό Αστέρα στις γυναίκες
