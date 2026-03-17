Θρίλερ με την τύχη του Λαριτζανί, «τον σκοτώσαμε λένε οι Ισραηλινοί»

Στο στόχαστρο του Ισραήλ μπήκε ο επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί. Έρχεται μήνυμα του στο Telegram για να επιβεβαιώσει ότι είναι ζωντανός, «τον σκοτώσαμε» λέει ο Κατζ

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι IDF φέρεται να επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και «Νο2» της ηγεσίας του Ιράν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ΜΜΕ από το Ισραήλ.

«Σκοτώσαμε τον νο.2 του Ιράν, Αλί Λαριτζανί» ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Κατζ. Λίγα λεπτά αργότερα υπήρξε ανάρτηση στον λογαριασμό του Χ του Λαριτζανί η οποία περιελάμβανε ένα χειρόγραφο μήνυμα που αφορά την κηδεία πολεμιστών του ναυτικού του Ιράν

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστη η τύχη του, αν έχει τραυματιστεί ή είναι νεκρός. Η πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη ήρθε, καθώς αναμένεται μήνυμά του μέσα από το κανάλι του στο Telegram.

«Ένα μήνυμα από τον Δρ. Αλί Λαριτζανί, Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, θα δημοσιευτεί σε λίγα λεπτά» αναφέρεται χαρακτηριστικά επιβεβαιώνοντας έμμεσα ότι είναι ζωντανός.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Κατζ, μόλις ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σκοτώθηκε.

Το Ισραήλ χτύπησε τον Αλι Λαριτζάνι, τι ισχύει

Ο Λαριτζανί είναι για πολλούς ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στο Ιράν ακόμη και πριν από τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η δημοτικότητα του Λαριτζανί έχει εκτοξευθεί ενώ το αντιστρόφως ανάλογο συμβαίνει με τον πρόεδρο Πεζεσκιάν.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έκαναν επίσης γνωστό ότι «έπληξαν εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων και διοικητικά κέντρα του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» σε συνδυασμένο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, το Σιράζ και την Ταμπρίζ.

