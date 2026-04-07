Θρίλερ στην Παλλήνη: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας με δεματικά καλωδίων στον λαιμό, τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

Θρίλερ στην Παλλήνη με άνδρα που βρέθηκε νεκρός με δεματικά καλωδίων στον λαιμό.

07 Απρ. 2026 9:06
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον θάνατο ενός άνδρα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας (06.04.2026) στην περιοχή της Παλλήνης. Η υπόθεση καλύπτεται από μυστήριο, καθώς ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε ο άνδρας αφήνει ανοιχτά όλα τα σενάρια, από την εγκληματική ενέργεια μέχρι την αυτοχειρία.

Ο άνδρας εντοπίστηκε γύρω στις 20:30 στην άκρη του δρόμου, επί της οδού Λεονταρίου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το θύμα έφερε γύρω από τον λαιμό του δύο δεματικά καλωδίων (tire-up).

Ένα στοιχείο που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους αναλυτές της Ασφάλειας είναι ότι οι άκρες των δεματικών ήταν τοποθετημένες αντίθετα η μία από την άλλη. Η διάταξη αυτή, αν και ασυνήθιστη, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο ίδιος ο άνδρας να έσφιξε τα δεματικά, ωστόσο η θέση της σορού σε δημόσιο χώρο περιπλέκει την κατάσταση.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Οι Αρχές κινούνται σε δύο βασικούς άξονες: Εξετάζεται αν ο άνδρας επέλεξε την αυτοχειρία για να θέσει τέρμα στη ζωή του στο συγκεκριμένο σημείο.

Παράλληλα μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής αναφέρουν πως δεν παρατήρησαν καμία ύποπτη κίνηση τις προηγούμενες ώρες, γεγονός που ενισχύει το σενάριο η σορός να μεταφέρθηκε και να αφέθηκε στο σημείο από τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να εντοπιστεί από περαστικούς.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα. Ο ιατροδικαστής θα προσδιορίσει αν υπάρχουν άλλα ίχνη πάλης ή τραύματα που δεν ήταν ορατά κατά την πρώτη αυτοψία, καθώς και τον ακριβή χρόνο θανάτου, στοιχεία που θα καθορίσουν την κατεύθυνση των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

