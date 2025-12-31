Τι αποκάλυψε Αχαιός ηθοποιός για την σχέση του με τον Θεό

31 Δεκ. 2025 18:40
Για τη σχέση του με τον Θεό μίλησε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, τονίζοντας πως δεν θα μπορούσε να λέει ότι πιστεύει και να μην σέβεται τους ανθρώπους και τα δικαιώματά τους.

Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι κανείς δεν είναι μόνος του στη ζωή.

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος είπε για την πίστη του: «Η σχέση μου με ό,τι σημαίνει Θεός – που Θεός είναι όλοι οι άνθρωποι και δεν μπορώ να λέω ότι πιστεύω στον Θεό και να μην σέβομαι τους ανθρώπους, τα δικαιώματα των ανθρώπων – είναι μια διαλεκτική συνεχής σχέση. Το αναζητάω. Νομίζω ότι δεν ήμαστε μόνοι μας. Ο φόβος θα πω πως δεν είναι το πρώτο πράγμα που συμβαίνει μέσα μου, όχι. Γενικώς δεν φοβάμαι εύκολα».

