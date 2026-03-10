Τι αποκάλυψε η Λασκαράκη για την σειρά το «Σοι μου»

Η Βάσω Λασκαράκη βρέθηκε καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο επεισόδιο της εκπομπής «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (09-03-2026) και μίλησε για την προσωπική της ζωή και την επαγγελματική πορεία της. Ο Λευτέρης Σουλτάτος, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2019, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της. Ένα άλλο και ίσως το σημαντικότερο για την ίδια, είναι η κόρη που είχε αποκτήσει το 2013, από τον γάμο της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Ο Λευτέρης Σουλτάτος μπήκε στη ζωή της, μετά το διαζύγιο από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Όπως ανέφερε η Βάσω Λασκαράκη στο «The 2night Show», οι δυο τους γνωρίστηκαν σε ένα φούρνο της Κρήτης. Πέρασε αρκετό διάστημα μέχρι να συναντηθούν ξανά και να γίνουν ζευγάρι. Πλέον βρίσκονται μαζί και όπως φαίνεται έχουν βρει τη συνταγή για να κρατούν τη σχέση τους «ζωντανή» στο πέρασμα του χρόνου.

Στο ξεκίνημα της συνέντευξης, η Βάσω Λασκαράκη αναφέρθηκε στην επιστροφή της σειράς «Το Σόι Σου» και είπε ότι «Δεν ήταν η πρώτη φορά που μας πήραν τηλέφωνο να μας το προτείνουν. Είχε γίνει μια νύξη και στα πρώτα χρόνια που είχαμε σταματήσει τη σειρά. Μετά τον κορονοϊό μας είπαν να το σκεφτούμε. Μαζευτήκαμε και κάναμε μια συνάντηση αλλά τότε δεν ήταν πολύ ώριμο, δεν το πήραμε πολύ στα σοβαρά. Τώρα, επειδή οι συζητήσεις ξεκίνησαν από πολύ νωρίς -ήταν Φλεβάρης- είπα: “Μπας και;”. Αρχίσαμε ο ένας με τον άλλον και είπαμε γιατί όχι και ότι θα ξαναείμαστε όλοι μαζί. Αρχίσαμε όλοι να ζεσταίνουμε το πράγμα. Με τούτα και με εκείνα… Να μην πάμε μια ακόμα χρονιά;».

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «Τα γυρίσματα είναι καθημερινά και δεκάωρα. Εγώ και ο Μελέτης είναι δύσκολο να πάρουμε ρεπό, γιατί παίζουμε και στις δύο οικογένειες. Είναι κουραστικό αλλά μας αρέσει. Όταν έχω και παράσταση, θα φύγω καπάκι για να πάω στο θέατρο. Το κάνουν όλοι οι ηθοποιοί. Όταν τελειώσω και από το θέατρο, έχω υπερένταση μετά. Θα πέσω να κοιμηθώ αλλά έχω υπερένταση για μια ωρίτσα. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι».

