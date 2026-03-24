Τι αποκάλυψε η Ντορέτα Παπαδημητρίου για τη γνωριμία της με γνωστό ηθοποιό

24 Μαρ. 2026 12:45
Τις συναντήσεις της με διεθνείς σταρ θυμήθηκε και περιέγραψε στην εκπομπή «The 2night show» η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Η γνωστή ηθοποιός με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα ταινία «Φίλοι για πάντα» βρέθηκε καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Δευτέρας.

Οι δημόσιες εμφανίσεις με τον Γιώργο Γεροντιδάκη

Με εξομολογητική διάθεση, η Ντορέττα Παπαδημητρίου μίλησε για την προσωπική ζωή της και τη σχέση της με τον επίσης ηθοποιό Γιώργο Γεροντιδάκη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ καλά. Δεν είναι και ο πρώτος καιρός. Είμαστε πολύ καλά».

Οι δύο ηθοποιοί τον πρώτο καιρό της σχέσης τους απέφευγαν τα φώτα της δημοσιότητας και έκαναν περιορισμένες κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Ωστόσο, πλέον, συχνά πυκνά απαθανατίζονται από το φωτογραφικό φακό σε κάποια έξοδό τους. Τελευταία ήταν αυτή στο ΣΕΦ, όπου, ως φανατικός Ολυμπιακός, ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρέθηκε παρέα με τη σύντροφό του για να παρακολουθήσουν τον πρόσφατο αγώνα της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού για τη Euroleague.

Οι συναντήσεις με σταρ του Χόλιγουντ

Στη συνέχεια της συνέντευξής της στο «The 2night Show» η Ντορέττα Παπαδημητρίου αναφέρθηκε σε διεθνείς σταρ με τους οποίους έχει έρθει κοντά. «Έχω δει από κοντά τον Ορλάντο Μπλουμ σε ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη, τον κοίταζα σαν χάνος και μου είπε «Hi»! Έχω δει στο θέατρο και τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Πολύ ωραία η παράσταση. Μου άρεσε πολύ όπως έπαιξε», είπε η ηθοποιός.

 

 

