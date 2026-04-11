Τι έδειξε νέα μελέτη για τη φρουκτόζη και τον ρόλο της στην ανάπτυξη όγκων

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις, που δημοσιεύθηκε στο Nature, δείχνει ότι η διατροφική φρουκτόζη μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη όγκων σε πειραματικά μοντέλα, όχι όμως με τον τρόπο που αρχικά εκτιμούσαν οι επιστήμονες. Η έρευνα κατέληξε ότι η φρουκτόζη δεν αξιοποιείται άμεσα από τα καρκινικά κύτταρα, αλλά μετατρέπεται στο ήπαρ σε ουσίες που φαίνεται να διευκολύνουν την ανάπτυξή τους.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε την επίδραση μιας διατροφής πλούσιας σε φρουκτόζη σε ζώα που έφεραν όγκους και διαπίστωσε ότι η πρόσθετη φρουκτόζη προωθούσε την ανάπτυξη των όγκων, χωρίς να συνοδεύεται από μεταβολές στο σωματικό βάρος, στη γλυκόζη νηστείας ή στα επίπεδα ινσουλίνης νηστείας. Το εύρημα αυτό έδειξε ότι η επίδραση της φρουκτόζης δεν εξηγείται απλώς από μια γενικότερη μεταβολική επιβάρυνση του οργανισμού.

Η ανατροπή που εντόπισαν οι επιστήμονες

Αρχικά, οι επιστήμονες περίμεναν ότι τα καρκινικά κύτταρα θα μεταβολίζουν τη φρουκτόζη όπως και τη γλυκόζη, χρησιμοποιώντας την ως «καύσιμο» για την ανάπτυξή τους. Όμως τα αποτελέσματα δεν επιβεβαίωσαν αυτή την υπόθεση. Αντίθετα, φάνηκε ότι η φρουκτόζη μεταβολίζεται ελάχιστα από τα ίδια τα καρκινικά κύτταρα που εξετάστηκαν στο εργαστήριο.

Η προσοχή των ερευνητών στράφηκε τότε στο ήπαρ. Μέσα από μεταβολικές αναλύσεις διαπίστωσαν ότι η υψηλή πρόσληψη φρουκτόζης αυξάνει τη διαθεσιμότητα κυκλοφορούντων λιπιδίων στο αίμα. Τα λιπίδια αυτά αποτελούν βασικά δομικά συστατικά για τις κυτταρικές μεμβράνες και οι όγκοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να αναπτυχθούν. Με άλλα λόγια, το ήπαρ φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο, μετατρέποντας τη φρουκτόζη σε θρεπτικά συστατικά που τελικά αξιοποιούν τα καρκινικά κύτταρα.

Τι αφορά η φρουκτόζη που εξετάζει η μελέτη

Η έρευνα εστιάζει κυρίως στη φρουκτόζη από σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, γνωστό και ως HFCS, ένα γλυκαντικό που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία τροφίμων. Βρίσκεται συχνά σε αναψυκτικά, συσκευασμένα γλυκά, σνακ και ενεργειακά ποτά, αλλά και σε προϊόντα που πολλοί δεν υποψιάζονται εύκολα, όπως σάλτσες ζυμαρικών και κέτσαπ. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η κατανάλωσή του έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, ακριβώς επειδή έχει ενσωματωθεί σε ένα πολύ μεγάλο εύρος καθημερινών τροφίμων.

Τι σημαίνει το εύρημα και τι όχι

Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η φρουκτόζη μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη όγκων μέσω ενός έμμεσου μηχανισμού, στον οποίο το ήπαρ έχει κεντρικό ρόλο. Αυτό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ανοίγει έναν νέο δρόμο για την κατανόηση του πώς η διατροφή μπορεί να επηρεάζει την εξέλιξη του καρκίνου και ενδεχομένως να οδηγήσει μελλοντικά σε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα ευρήματα προέρχονται από προκλινικά μοντέλα και δεν σημαίνουν ότι αποδείχθηκε πως η φρουκτόζη από μόνη της προκαλεί καρκίνο στους ανθρώπους. Η πιο ακριβής ανάγνωση της μελέτης είναι ότι η υψηλή πρόσληψη διατροφικής φρουκτόζης συνδέθηκε με ταχύτερη ανάπτυξη όγκων στα συγκεκριμένα πειραματικά μοντέλα, κάτι που απαιτεί περαιτέρω έρευνα για να αποσαφηνιστεί πλήρως και στον άνθρωπο.

Αυτό που μένει, πάντως, ως πιο ισχυρό μήνυμα από τη νέα έρευνα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο η διατροφή επηρεάζει τον καρκίνο ίσως είναι πιο σύνθετος από όσο θεωρούνταν μέχρι σήμερα. Και σε αυτή τη σύνθετη εικόνα, η φρουκτόζη και ο τρόπος που τη διαχειρίζεται το ήπαρ φαίνεται ότι αποκτούν πλέον ιδιαίτερο ερευνητικό βάρος.

