Τι είπε η Μπέσυ Μάλφα για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

Η Μπέσσυ Μάλφα και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μία υπέροχη οικογένεια και μοιράζονται τις ζωές τους εδώ και πολλές δεκαετίες. Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε τι είναι αυτό που τούς κρατά μαζί κι αγαπημένους.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα που πρωταγωνιστεί για 2η σεζόν στην επιτυχημένη κωμική σειρά του MEGA «Έχω παιδιά» ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno». Έτσι, η Μπέσσυ Μάλφα μίλησε για όλα στη Φαίη Σκορδά και αναφέρθηκε τόσο στα παιδιά της όσο και στη σχέση της με τον Γεράσιμο Σκιαδρέση.

Μεταξύ άλλων, η Μπέσσυ Μάλφα παραδέχτηκε ότι ξαναερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλον με τον σύζυγό της, Γεράσιμο Σκιαδαρέση, όταν τα παιδιά τους μεγάλωσαν κι έφυγαν από την οικογενειακή στέγη.

«Τώρα μας δίνεται η δυνατότητα να σκεφτούμε ταξίδια. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε γιατί δουλεύουμε πολύ, αλλά τα σκεφτόμαστε πολύ τα ταξίδια. Αυτό που λένε ότι ξαναερωτευόμαστε με τον άνθρωπό μας όταν φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι, συμβαίνει. Εμείς είμαστε πάντα αγαπημένοι», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.

«Δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό, σε παλαιότερες συνεντεύξεις έχω απαντήσει ότι είναι ο θαυμασμός, ίσως είναι αυτό. Ήταν πολύ δυνατός έρωτας. Μιλάμε για πολύ πάθος. Αυτό που μπορώ να πω – και το έχω πει και στις κόρες και τον γιο μου – είναι ότι πρέπει να ερωτευόμαστε, να γνωρίζουμε ανθρώπους, να κάνουμε σχέσεις για να καταλάβουμε τι πραγματικά ερωτευόμαστε στο τέλος. Άλλα πράγματα ερωτεύεσαι ως έφηβος, ως ενήλικος», πρόσθεσε η Μπέσσυ Μάλφα.

«Το βασικό πράγμα που μπορεί να αποτελέσει τον “κίνδυνο” σε μια σχέση είναι το να ξεχάσεις τον εαυτό σου, το πιο πραγματικά είσαι. Αν ξεχάσεις τον εαυτό σου, ξεχνάς και τον σύντροφό σου», είπε ακόμα.

Επίσης αναφέρθηκε και στη μεγάλη της αγάπη για τον χορό, υπογραμμίζοντας: «Όταν χορεύω νιώθω ότι πετάω, ότι φεύγω από το σώμα μου. Έρχομαι σε επαφή με άλλα μέρη της ψυχής μου, που μου δίνουν δύναμη. Είναι ψυχοθεραπεία. Μου αρέσουν οι τέχνες».

