Τι είπε σε τετ α τετ ο «Iron Mike» στη Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Eνα σούπερ τετ α τετ ανάμεσα στον Μιχάλη Ζαμπίδη και την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ έγινε σήμερα.

Πόζαραν σε… μαχητική πόζα, με την κορυφαίο Έλληνα κικμπόξερ να γράφει στην ανάρτηση που έκανε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: «Η Ελλάδα συναντά τις ΗΠΑ. Όταν ενώνουμε τις αξίες μας, το ταξίδι γίνεται πιο δυνατό. Μαζί με την Αμερικανίδα Πρέσβη».

Στις αρχές Φεβρουαρίου ο Μιχάλης Ζαμπίδης ανακοίνωσε πως επιστρέφει στα ρινγκ με έναν σπουδαίο αγώνα καθώς θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό θρύλο του μποξ Φλόιντ Μέιγουεδερ στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ.

Δεδομένα πρόκειται για τον μεγαλύτερο αγώνα που θα έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα παρότι θα πρόκειται για exhibition match επί της ουσίας δύο αθλητών που έχουν αποσυρθεί.

