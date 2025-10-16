«Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω εγώ...», συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τις απολογίες στο φονικό στη Φοινικούντα

Κυριολεκτικά συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για το ματωμένο σκηνικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπως προκύπτουν μέσα από τη δικογραφία.

Ο νεαρός, στα όσα είπε στους αστυνομικούς, ξεδιπλώνει – σύμφωνα πάντα με την δική του εκδοχή των πραγμάτων – τα όσα συνέβησαν στις 20:20 το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου – δείχνει ως δολοφόνο τον Ελληνοβρετανο φίλο του, ενώ περιγράφει και την τραυματική εμπειρία που είχε βιώσει με τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022 όταν, όπως ο ίδιος είπε, του επιτέθηκε σεξουαλικα, ήρθαν σε επαφή και όταν εκείνος αντέδρασε, το θύμα, έβγαλε ένα πάκο χαρτονομίσματα και εξαργύρωσε την σιωπή του με 400 ευρώ.

«Πάρε αυτά και να μη μιλήσεις. Ποιον θα πιστέψουν, εσένα που είσαι 18 χρονών η εμένα που είμαι 50 χρόνια εδώ;» ισχυρίστηκε ότι του είπε το θύμα. Μάλιστα αναφέρει ότι όταν τρία χρόνια αργότερα ξεδίπλωσε τα όσα οδυνηρά υπέστη από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στον Ελληνοβρετανό φίλο του λέγοντας του ότι είχε πάει άλλες δύο φορές να τον εκβιάσει για να πάρει χρήματα ο συνομήλικος του, του εΊπε «Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα τον κάνω εγώ να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ».

Είπε δε, ότι αναγκάστηκε να πέσει στα ναρκωτικά προκειμένου να διαχειριστεί όλα όσα υπέστη. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί, συνεχίζουν την ανάλυση από τις περίπου 300 κάμερες που δείχνουν σε πραγματικό χρόνο όλες τις κινήσεις των δύο κατηγορουμένων, περιμένουν τις άρσεις των κινητών τηλεφώνων ενώ αυτό που παραμένει άλυτο μυστήριο, αν και ο συνεργός έχει δώσει ως δολοφόνο τον Ελληνοβρετανό φίλο του και εκείνος έχει αναγνωριστεί και από τον ανιψιό του θύματος, είναι το ποιος τελικά από τους δύο νεαρούς πάτησε την σκανδάλη.

Αυτό, όπως λένε οι πληροφορίες, συνεχίζουν να το ψάχνουν και μέσα στις επόμενες μέρες θα διαλευκανθεί, όπως επίσης και αν υπάρχει και εμπλοκή τρίτου προσώπου στην ζοφερή αυτή υπόθεση. Την ίδια ώρα, οι κατηγορούμενοι ετοιμάζουν τις απολογίες τους και ο συνεργός οποίος έδωσε και μια μακροσκελή κατάθεση στο Ανθρωποκτονιών μέσω του συνηγόρου του κ. Μπάμπη Λυκούδη ετοιμάζει την γραμμή που θα ακολουθήσει.

Η απολογία του 22χρονου συνεργού

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο διαβιβαστικό, σε ο,τι έχει να κάνει με την απολογία του 22χρονου, ο νεαρός ισχυρίστηκε τα εξής: «Ο κατηγορούμενος, ισχυρίστηκε ότι το 2022 γνωρίστηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα που εργαζόταν με τον ανιψιό του θύματος. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους του ζήτησε να τον φιλοξενήσει στο κάμπινγκ στην Φοινικούντα.

Αναφορικά με την επίθεση της 7ης Σεπτεμβρίου 2025, παραδέχτηκε την παρουσία του στο χώρο της επίθεσης αναφέροντας οτι μετέβη εκεί με την ιδιωτική του μοτοσικλέτα τύπου scooter μαύρου χρώματος φορώντας κράνος και κουκούλα τύπου full face. Πρόσθετα, ανέφερε ότι είχε προμηθευτεί ένα αεροβόλο πιστόλι από τον Ελληνοβρετανό κατηγορούμενο και σκοπός της επίθεσης ήταν να εκβιάσει τον ηλικιωμένο και να του αποσπάσει χρήματα.

Περιέγραψε με λεπτομέρειες τις κινήσεις του στον τόπο του εγκλήματος που συνάδουν με το υλικό που έχει προκύψει από τις κάμερες που διέθετε το θύμα στην οικία του.

«Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω εγώ να του φύγει το κλαπέτο»

Στις επόμενες σειρές γίνεται αναφορά στις επισκέψεις που ο 22χρονος είχε κάνει στην Φοινικούντα για την εκβιάσει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και τα όσα του είπε ο Ελληνοβρετανός φίλος του για το θύμα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο διαβιβαστικό: «Μετά την επίθεση επέστρεψε στην Αθήνα χωρίς να καταφέρει να αποσπάσει χρήματα και στις 10 Σεπτεμβρίου επέστρεψε και πάλι στην Φοινικούντα έχοντας μαζί του το αεροβόλο και την κουκούλα full face και στάθμευσε την μοτοσικλέτα στο ίδιο σημείο με την προηγούμενη φορά.

Τότε είδε ότι στο δρόμο, είχαν συγκεντρωθεί τρία οχήματα μεταξύ των οποίων κι αυτό του θύματος και αφού κατάλαβε οτι έγινε αντιληπτός, τράπηκε σε φυγή ανάπτύσσοντας ταχύτητα. Αφού τον καταδίωξαν μέχρι κάποιο σημείο στη συνέχεια κατάφερε να τους ξεφύγει.

Μερικές ημέρες αργότερα ανέφερε στον Ελληνοβρετανό, ότι γνωρίζει έναν ηλικιωμένο που βρίσκεται στο κάμπινγκ στην Φοινικούντα και μεταφέρει πολλά χρήματα και παρενοχλεί νεαρά αγόρια. Αφού του ανέφερε οτι δύο φορές προσπάθησε να τον απειλήσει για να του αποσπάσει χρήματα με αρνητικό αποτέλεσμα, ο Ελληνοβρετανος του είπε χαρακτηριστικά:

«Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα τον κάνω εγώ να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ». Βραδινές ώρες λοιπόν 4 προς 5 Σεπτεμβρίου, με ταξί, μετέβη στην οικία του 22χρονου και συνέχισαν μαζί για το κέντρο της Αθήνας κοντά στην οδό Ανδριανού αποβιβάστηκαν. Εκεί παρέλαβαν ένα λευκό δίκυκλο τύπου scooter μάρκας Honda το οποίο έφερε πινακίδα και κινήθηκαν προς Καλαμάτα. Αφού έφτασαν στην Καλαμάτα διέμειναν σε ξενοδοχείο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Ελληνοβρετανού.

Μαζί τους έφεραν και μια θήκη κιθάρας στην οποία ο 22χρονος, είχε τοποθετήσει ένα περίστροφο ασημί χρώματος και μια ξανθιά περούκα. Στη συνέχεια κινήθηκαν προς Φοινικούντα και όταν έφτασαν στο κάμπινγκ, ο Ελληνοβρετανος, φόρεσε την ξανθιά περούκα και εισήλθε στο κάμπινγκ ενώ ο συνεργός, τον περίμενε στη μοτοσικλέτα που είχαν σταθμεύσει στην είσοδο του κάμπινγκ.

Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου στο σημείο αυτό συνάδει απόλυτα με την μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα ανιψιού του θύματος όπου αναφέρεται οτι ο δράστης είχε ξανθά μαλλιά. Λίγο αργότερα άκουσε πέντε ή έξι πυροβολισμούς και ένα άτομο να φωνάζει βοήθεια και είδε τον Ελληνοβρετανό να κινείται προς τα μοτοσικλέτα λέγοντας του: «Κάτσε πίσω εγώ οδηγάω».

Όπως ισχυρίστηκε μερικά μέτρα παρακάτω ζήτησε από τον Ελληνοβρετανό να σταματήσει τη μοτοσικλέτα και αφού αποβιβάστηκε άλλαξε ρούχα και επέστρεψε αρχικά κολυμπώντας και συνέχεια πεζός στην Καλαμάτα και επιβιβάστηκε στο λεωφορείο για την Αθήνα.

Επιπρόσθετα, σχετικά με τα όσα ανέφεραν είτε απολογούμενοι, είτε κατά την προσαγωγή τους, ο 22χρονος εξεταζόμενος ανέφερε ότι καθόσον ανέμενε τον Ελληνοβρετανό στο δίκυκλο κατά την τέλεση της πράξης, εκείνος τον προσέγγιζε τρέχοντας και όταν τον ρώτησε σχετικά με το τι συνέβη εκείνος του ανέφερε οτι τρόμαξε γιατί του επιτέθηκαν τρία άτομα και έριξε προς πάσα κατεύθυνση, γεγονός που δε συνάδει με την σκηνή του εγκλήματος καθόσον ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχτεί δύο βολές μια στο θώρακα και μία στο κεφάλι ενώ ο επιστάτης δέχτηκε τρεις βολές, δυο εξ’ αυτών τον τραυμάτισαν θανάσιμα και τέλος ο ανιψιός του ιδιοκτήτη δέχτηκε μια βολή από απόσταση 50 μέτρων περίπου κατά την προσπάθειά του να διαφύγει σε υπαίθριο χώρο του κάμπινγκ, η οποία αν λάβουμε υπόψιν την απόσταση από την όποια πυροβόλησε ο δράστης, ήταν εντός πεδίου στόχου, ήτοι ελάχιστα ψηλότερα από ένα ανθρώπινο σώμα και η οποία τελικά προσέκρουσε στο πλαϊνό μέρος σε ύψος 3 μέτρων από αυτοκινούμενο τροχόσπιτο από που περισυνελλέγη».

