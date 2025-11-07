Τι περιλαμβάνει η ιστορική συμφωνία ΔΕΠΑ–ΑΚΤΩΡ με τον αμερικανικό κολοσσό Venture Global για το LNG

Η Ελλάδα κάνει το μεγάλο ενεργειακό της άλμα, καθώς υπογράφηκε η ιστορική συμφωνία μεταξύ της Atlantic-See LNG Trade A.E. (ΑΚΤΩΡ–ΔΕΠΑ) και της Venture Global Inc., ενός από τους κορυφαίους παραγωγούς LNG των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου Διατλαντικής Συνεργασίας (P-TEC), και σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη διασύνδεση Ελλάδας–ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας.

Υπεγράφη η συμφωνία-ορόσημο Ελλάδας–ΗΠΑ για LNG: Η χώρα στον πυρήνα του ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης

Η συμφωνία των 20 ετών και τα ενεργειακά μεγέθη

Η Atlantic-See LNG Trade, κοινοπραξία του Ομίλου ΑΚΤΩΡ (60%) και της ΔΕΠΑ Εμπορίας (40%), υπέγραψε μακροχρόνια σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA) διάρκειας είκοσι ετών, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2030.

Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια τουλάχιστον 0,5 εκατομμυρίων τόνων LNG ετησίως (MTPA), με δυνατότητα επέκτασης έως και 1,5 εκατ. τόνους ετησίως, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω αύξηση των ποσοτήτων κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών.

Το LNG θα μεταφέρεται στην Ελλάδα από τη Venture Global και θα διανέμεται μέσω του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα κομβικό εξαγωγικό δίαυλο στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου.

Μνημόνια Κατανόησης με Ρουμανία και Ουκρανία

Στο περιθώριο της συμφωνίας υπεγράφησαν Μνημόνια Κατανόησης (MoU) και Κοινές Δηλώσεις Ενδιαφέροντος με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας, που ανοίγουν τον δρόμο για τη μεταπώληση σημαντικών ποσοτήτων LNG μέσω της Ελλάδας.

Η ουκρανική Naftogaz εκδήλωσε ενδιαφέρον για 0,7 εκατ. τόνους LNG ετησίως για 20 χρόνια, ενώ οι ρουμανικές εταιρείες NOVA POWER & GAS και Transgaz S.A. για 1,4 εκατ. τόνους αντίστοιχα.

Συνολικά, τα συμφωνηθέντα Μνημόνια αντιστοιχούν σε 3,7 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου (BCM), αναδεικνύοντας την ελληνική συμμετοχή στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η πρώτη μακροχρόνια συμφωνία LNG Ελλάδας–ΗΠΑ

Πρόκειται για την πρώτη μακροχρόνια σύμβαση προμήθειας LNG από αμερικανικό πάροχο στα ενεργειακά χρονικά της Ελλάδας, με τη Venture Global —που εδρεύει στη Λουιζιάνα— να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG παγκοσμίως.

Η συμφωνία επιβεβαιώνει τη στρατηγική εμβάθυνση της ενεργειακής σχέσης Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ τοποθετεί τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής πολιτικής διαφοροποίησης πηγών ενέργειας.

Δηλώσεις Ξιφαρά και Εξάρχου

Ο πρόεδρος της Atlantic-See LNG Trade Α.Ε. και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική μετάβαση από το όραμα στην πράξη»: «Η Ελλάδα, με τη στήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, αποκτά για πρώτη φορά μια μακροχρόνια, στρατηγική γραμμή προμήθειας LNG από τις ΗΠΑ, ενισχύοντας τον ρόλο της ως πυλώνα ασφάλειας και διαφοροποίησης στην Ευρώπη».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και επικεφαλής του Ομίλου ΑΚΤΩΡ, Αλέξανδρος Εξάρχου, τόνισε ότι η συμφωνία συνιστά εθνικής εμβέλειας επίτευγμα: «Η Ελλάδα αποκτά πλέον έναν κομβικό ρόλο στην περιοχή. Ο Όμιλος ΑΚΤΩΡ συμβάλλει στον μετασχηματισμό της χώρας σε διεθνή ενεργειακό κόμβο του νέου κάθετου διαδρόμου για το αμερικανικό φυσικό αέριο. Είναι μια μέρα υπερηφάνειας για όλους μας».

Η Ελλάδα σε ρόλο περιφερειακού ηγέτη

Με την υπογραφή της συμφωνίας, η Ελλάδα καθιερώνεται ως διεθνής κόμβος εισαγωγής, μεταφοράς και εμπορίας LNG, αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική της θέση, τις σύγχρονες υποδομές και τη συνεργασία των ενεργειακών της φορέων.

Η νέα αυτή συμφωνία αποτελεί στρατηγική τομή που ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης, αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας και επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα μπορεί να ηγείται ενεργειακών εξελίξεων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

