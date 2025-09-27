Τι συνέβη στην πρεμιέρα της Α Κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας

Αναλυτικά όσα συνέβησαν στα παιχνίδια που άνοιξαν την αυλαία στην πρεμιέρα της Α Κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας:

A OΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9

Δόξα Νιφορεΐκων – Αστέρας Τσουκαλεΐκων 2-0

Αχαιός – Αχαϊκή 0-4

Πανμοβριακός – Ατρόμητος, 1-0

Πήγασος – Αστέρας Μιντιλογλίου 2-1

ΤΕΛΙΚΟ Διαγόρας – Δόξα Παραλίας 1-1

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9

Απόλλων Εγλυκάδας – Ηρακλής Πατρών 0-3

Ζαβλάνι – Εθνικός Πατρών 0-2

Πάτραι – Αστέρας Τέμενης 6-0

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9

Γηπ. Αιγείρας, 17.00: Αιγείρα/Ακράτα – Κεραυνός, Μπακόπουλος.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/9

Γηπ. Προαστείου, 19.00: Νίκη Προαστείου – Αρης Πατρών, Αντωνίου Ελένη.

