Τι συνέβη στην πρεμιέρα της Α Κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας

27 Σεπ. 2025 23:33
Αναλυτικά όσα συνέβησαν στα παιχνίδια που άνοιξαν την αυλαία  στην πρεμιέρα της Α Κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας:

A OΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9
Δόξα Νιφορεΐκων – Αστέρας Τσουκαλεΐκων 2-0
Αχαιός – Αχαϊκή 0-4
Πανμοβριακός – Ατρόμητος, 1-0
Πήγασος – Αστέρας Μιντιλογλίου 2-1
ΤΕΛΙΚΟ Διαγόρας – Δόξα Παραλίας 1-1
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9
Απόλλων Εγλυκάδας – Ηρακλής Πατρών 0-3
Ζαβλάνι – Εθνικός Πατρών 0-2
Πάτραι – Αστέρας Τέμενης 6-0
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9
Γηπ. Αιγείρας, 17.00: Αιγείρα/Ακράτα – Κεραυνός, Μπακόπουλος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/9
Γηπ. Προαστείου, 19.00: Νίκη Προαστείου – Αρης Πατρών, Αντωνίου Ελένη.
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ