Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Μόντι

Οι δύο πλευρές θα έχουν και πάλι επικοινωνία τις επόμενες μέρες.

17 Σεπ. 2025 17:53


Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε  πριν από λίγη ώρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, κατά την οποία συζήτησαν για την Ουκρανία και τις προετοιμασίες για την επίσκεψη του Πούτιν στην Ινδία τον Δεκέμβριο, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο την Τετάρτη και μεταδίδει το Reuters.

