Η εικόνα στην εγχώρια αγορά ενέργειας δείχνει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, πιο σταθερή απ’ όσο φοβούνταν πολλοί στις αρχές της νέας γεωπολιτικής αναταραχής. Οι τιμές ρεύματος στην Ελλάδα δεν παραπέμπουν σε κατάσταση συναγερμού, ενώ η αγορά παρακολουθεί με προσοχή τις διεθνείς εξελίξεις, χωρίς όμως να βλέπει μέχρι στιγμής ανεξέλεγκτη μετάδοση της κρίσης στην τελική τιμή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το energypress από τοποθέτηση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου, η κυβέρνηση δεν βλέπει προς το παρόν ανάγκη για νέες παρεμβάσεις στη λιανική αγορά ρεύματος. Το ίδιο ρεπορτάζ σημείωνε ότι ο εφοδιασμός της ελληνικής αγοράς παραμένει ομαλός, με τη βασική ανησυχία να αφορά περισσότερο το ενεργειακό κόστος και λιγότερο την επάρκεια.

Αυτό που κρατά την κατάσταση πιο ελεγχόμενη είναι το γεγονός ότι, παρά τη διεθνή νευρικότητα, η χονδρική αγορά δεν έχει περάσει σε ακραία επίπεδα. Η αγορά βλέπει πως οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο δεν έχουν ξεφύγει όπως το 2022, ενώ το σύστημα στηρίζεται περισσότερο από τα υδροηλεκτρικά και από τη συνεχιζόμενη προσθήκη νέων μονάδων ΑΠΕ. Έτσι, το κόστος πιέζεται, αλλά δεν έχει πάρει μορφή νέας ενεργειακής κρίσης. Αυτή η ανάγνωση συνάδει με την εκτίμηση που αποτυπώνεται στις δημόσιες τοποθετήσεις του υφυπουργού και σε ενεργειακά ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών.

Η αγορά κρατά άμυνες

Η συγκράτηση δεν είναι τυχαία. Η ελληνική αγορά ενέργειας μπαίνει σε αυτή τη νέα περίοδο αναταράξεων έχοντας περισσότερα εργαλεία σε σχέση με το παρελθόν. Η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών παραμένει υψηλή, οι υδροηλεκτρικές μονάδες προσφέρουν πολύτιμη στήριξη και η αγορά φυσικού αερίου, παρότι ακριβή, δεν έχει επαναλάβει τις ακραίες κορυφώσεις της μεγάλης κρίσης. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο ανθεκτική εικόνα, έστω και εύθραυστη.

Σε επίπεδο λιανικής, η αγορά δείχνει επίσης να κινείται με περισσότερη αυτοσυγκράτηση. Αυτό σημαίνει ότι οι προμηθευτές δεν έχουν περάσει όλη τη διεθνή νευρικότητα αυτούσια στα τιμολόγια, στοιχείο που συμβάλλει στη συνολική αίσθηση σταθεροποίησης. Η εικόνα αυτή, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει εξαφανιστεί. Αν η διεθνής ένταση παραταθεί ή αν δούμε νέα άνοδο σε πετρέλαιο και αέριο, τα περιθώρια θα στενέψουν ξανά.

Ο Πρίνος επιστρέφει και στέλνει μήνυμα

Μέσα σε αυτό το τοπίο, η επανεκκίνηση της παραγωγής πετρελαίου στον Πρίνο αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αναζωογονήθηκε έπειτα από διακοπή περίπου εννέα μηνών και ξεκίνησε ξανά τον Φεβρουάριο, με την παραγωγή της Energean από τα κοιτάσματα Πρίνος, Βόρειος Πρίνος και Έψιλον να κινείται σήμερα γύρω στα 1.000 βαρέλια ημερησίως, ενώ στόχος είναι να φτάσει τα 1.500. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι τα βεβαιωμένα αποθέματα στην περιοχή ανέρχονται σε περίπου 40 εκατ. βαρέλια.

Η σημασία του Πρίνου δεν είναι τόσο ότι αλλάζει ριζικά την ενεργειακή θέση της χώρας σε όγκο παραγωγής, όσο ότι υπενθυμίζει πως η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί ενεργή εγχώρια παραγωγική βάση στον τομέα των υδρογονανθράκων. Σε μια εποχή που η ενεργειακή ασφάλεια έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο, αυτή η επανεκκίνηση έχει βάρος μεγαλύτερο από το καθαρά παραγωγικό της αποτύπωμα. Η ίδια η Energean αναφέρει στην επίσημη σελίδα της ότι τα πεδία Prinos, Prinos North και Epsilon παραμένουν τα μόνα παραγωγικά πεδία πετρελαίου στην Ελλάδα.

Συγκρατημένη αισιοδοξία, όχι εφησυχασμός

Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι διπλό. Από τη μία, οι τιμές ρεύματος στην Ελλάδα δείχνουν μέχρι στιγμής να αποφεύγουν ένα νέο σοκ, χάρη σε ένα πιο ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα και σε μια αγορά που δεν έχει χάσει πλήρως την ψυχραιμία της. Από την άλλη, η επανεκκίνηση της παραγωγής στον Πρίνο προσθέτει ένα θετικό, έστω περιορισμένης κλίμακας, στοιχείο στην εγχώρια ενεργειακή εικόνα.

Η λέξη-κλειδί, πάντως, παραμένει μία: επιφυλακή. Γιατί όσο η διεθνής ενεργειακή αβεβαιότητα δεν έχει λήξει οριστικά, καμία αγορά δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένη τη σταθερότητά της.

