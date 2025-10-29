Τιμολόγια Ρεύματος: Έρχονται αυξήσεις τον Νοέμβριο, ποιες επιλογές προσφέρουν χαμηλότερες χρεώσεις

Νέες αυξήσεις αναμένονται στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος από την 1η Νοεμβρίου, καθώς η συνεχής άνοδος της χονδρεμπορικής τιμής ενέργειας ασκεί πιέσεις στους παρόχους. Την ίδια ώρα, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται στα μπλε σταθερά τιμολόγια, που προσφέρουν προβλεψιμότητα και χαμηλότερες χρεώσεις.

Η μέση τιμή χονδρικής για τον Οκτώβριο αυξήθηκε κατά 20%, φτάνοντας τα 111,47 ευρώ/μεγαβατώρα, μετά από ανάλογη άνοδο 26% τον Σεπτέμβριο. Παρότι τον προηγούμενο μήνα οι πάροχοι απορρόφησαν μέρος του κόστους, οι νέες ανατιμήσεις θεωρούνται πλέον αναπόφευκτες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, οι πράσινες χρεώσεις κάτω των 15 λεπτών/κιλοβατώρα τείνουν να εκλείψουν. Από τις τρεις εταιρείες που προσέφεραν τέτοιες τιμές τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο αναμένεται να απομείνουν το πολύ δύο.

Παρότι τα πράσινα τιμολόγια εξακολουθούν να καλύπτουν περίπου 65% των καταναλωτών, ο αριθμός τους μειώνεται σταθερά – από 4,3 εκατ. νοικοκυριά στα τέλη του 2023, σε 3,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Το Υπουργείο Ενέργειας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και έχει ζητήσει από τους παρόχους να δείξουν αυτοσυγκράτηση, ωστόσο η διατήρηση χαμηλών τιμών θεωρείται δύσκολη όσο η χονδρική παραμένει υψηλή.

Στροφή στα μπλε τιμολόγια

Η αυξανόμενη αβεβαιότητα ωθεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε σταθερά προγράμματα διάρκειας 12 έως 24 μηνών. Τα μπλε τιμολόγια προσφέρουν προκαθορισμένες τιμές και, σε πολλές περιπτώσεις, χαμηλότερες χρεώσεις έως και 50% σε σχέση με τα πράσινα.

Ενδεικτικά, επτά στους εννέα παρόχους διαθέτουν σταθερά προγράμματα κάτω των 10 λεπτών/κιλοβατώρα, όπως:

Zenith Power Home Secure : 8,8 λ./kWh, πάγιο 9,90 €

: 8,8 λ./kWh, πάγιο 9,90 € Elinoil Power On (12–24 μήνες): 8,99–9,39 λ./kWh, πάγιο 4,90–9,90 €

(12–24 μήνες): 8,99–9,39 λ./kWh, πάγιο 4,90–9,90 € ΗΡΩΝ Blue Generous Max Home : 9,45 λ./kWh, πάγιο 9,90 €

: 9,45 λ./kWh, πάγιο 9,90 € Elpedison Reward Ultra : 9,80 λ./kWh, πάγιο 9,90 €

: 9,80 λ./kWh, πάγιο 9,90 € NRG Fixed on Time : 9,90 λ./kWh, πάγιο 9,90 €

: 9,90 λ./kWh, πάγιο 9,90 € Protergia Value Secure : 9,90 λ./kWh, πάγιο 9,90 €

: 9,90 λ./kWh, πάγιο 9,90 € Volton Blue Flat: 9,90 λ./kWh, πάγιο 9,90 €

Η ΔΕΗ και η Protergia λανσάρουν, επίσης, νέα προγράμματα σταθερής μηνιαίας χρέωσης, «MyHome Plan» και «Picasso» αντίστοιχα, με προκαθορισμένο ποσό κατανάλωσης και εκκαθάριση στο τέλος του κύκλου. Αναμένεται ρύθμιση της ΡΑΑΕΥ που θα τα εντάξει σε ξεχωριστή κατηγορία.

Τα κίτρινα χάνουν έδαφος

Η κατηγορία των κίτρινων τιμολογίων περιορίζεται σταδιακά, καθώς οι τιμές τους πλησιάζουν εκείνες των πράσινων. Το φθηνότερο παραμένει το Protergia Value Deal On Time με 9 λ./kWh και πάγιο 5 €, ενώ ακολουθούν το MyHome4All της ΔΕΗ (11,6 λ./kWh έως 500 kWh) και το Elpedison Power Saver (12 λ./kWh, πάγιο 7,9 €).

Τα υπόλοιπα προγράμματα κινούνται μεταξύ 15–16 λ./kWh, χάνοντας το πλεονέκτημα της χαμηλής τιμής που είχαν τα προηγούμενα έτη.

