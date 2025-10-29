Την Παρασκευή στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πυρετώδεις προετοιμασίες

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η πρώτη γυναίκα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, σηματοδοτώντας την έναρξη των επίσημων καθηκόντων της μετά την ορκωμοσία της στις 29 Σεπτεμβρίου. Οι αρχές προχωρούν σε εντατικές εργασίες υποδοχής, με πλήρη ανακαίνιση της διπλωματικής κατοικίας και προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την εισαγωγή της στην ελληνική κοινωνία.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα, την επόμενη ημέρα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στις 16:30, θα πραγματοποιηθεί δημόσια εκδήλωση στο Πάρκο Ελευθερίας, όπου η νέα πρέσβειρα θα συναντήσει πολίτες και εκπροσώπους θεσμών. Το ίδιο βράδυ, στις 21:00, έχει προγραμματιστεί λαϊκή μουσική βραδιά στο Κέντρο Αθηνών, με διοργανωτή τον Κωνσταντίνο Αργυρό, με τον οποίο η Γκιλφόιλ γνωρίστηκε πρόσφατα σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο πριν από τρεις εβδομάδες.

Η πρώτη επίσημη δεξίωση θα λάβει χώρα στις 5 Νοεμβρίου, φιλοξενούμενη από την ίδια την πρέσβειρα, προς τιμήν του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και του υπουργού Εσωτερικών Ντακ Μπέργκαμ, επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας. Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει την ελληνική πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία, ενισχύοντας τις διμερείς σχέσεις σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και το εμπόριο.

Η Γκιλφόιλ, η οποία επιβεβαιώθηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ στις 19 Σεπτεμβρίου, ορκίστηκε ως η 25η αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα, διαδεχόμενη τον Έλληνα-Αμερικανό Τζορτζ Τσούνη. Η επιλογή της από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινωθείσα στις 10 Δεκεμβρίου 2024, βασίστηκε στην πολυετή εμπειρία της ως νομικούς, δημοσιογράφου και πολιτικής συμβούλου, καθώς και στις στενές της σχέσεις με την ελληνοαμερικανική κοινότητα.

