Την Τρίτη στη Βουλή η έκτακτη κοινή συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Αθανάσιος Καββαθάς ανακοίνωσε ότι, ύστερα από αίτημα όλων των κομμάτων, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση με θέμα την ενημέρωση επί των εξελίξεων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), μετά την απόφαση για αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων.

Η συνεδρίαση θα γίνει στην Αίθουσα της Γερουσίας, παρουσία εκπροσώπων του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ και εκπροσώπου του Υπερταμείου.

Όπως ανέφερε ο κ. Καββαθάς, η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ανάγκη για διαφάνεια, ενημέρωση και κοινοβουλευτικό έλεγχο, έπειτα από την έντονη κοινωνική και πολιτική αντίδραση που έχει προκαλέσει το κύμα λουκέτων στα ταχυδρομεία της χώρας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



