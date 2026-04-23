Τίτλοι τέλους στη δίκη Κοροβέση: «Η αλήθεια λάμπει μετά τον Γολγοθά», τι λένε οι δύο δικηγόροι
Το δικαστήριο ανακοίνωσε τις ποινές. Οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε πλημμελήματα
Μετά από δυόμισι χρόνια αναμονής και μία έντονη δικαστική διαδρομή, η υπόθεση των εκβιασμών σε βάρος του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκου Κοροβέση, έφτασε στην τελική της κρίση στην αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών. Η απόφαση που εκδόθηκε χθες έβαλε τέλος σε μία περιπέτεια που απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη της περιοχής, κρίνοντας ένοχους τους τρεις από τους έξι κατηγορούμενους και επισφραγίζοντας μία μακρά περίοδο έντασης.
Το δικαστήριο, αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία, μετέτρεψε τις κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος. Συγκεκριμένα, αποφάνθηκε την ενοχή των δύο βασικών κατηγορουμένων, καθώς και ενός δικηγόρου που εμπλεκόταν στην υπόθεση για απόπειρα εκβίασης. Στους δύο πρώτους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης δύο και τεσσάρων ετών αντίστοιχα -με τον δεύτερο να καλείται να πληρώσει και χρηματική ποινή 7.000 ευρώ- ενώ στην πέμπτη κατηγορούμενη επιβλήθηκαν δύο έτη φυλάκισης. Ολες οι ποινές έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις εμπλεκόμενοι αθωώθηκαν ομόφωνα από τις κατηγορίες που τους βάρυναν.
Ο Νίκος Κοροβέσης, φανερά συγκινημένος αλλά και ανακουφισμένος, έκανε λόγο για μία μέρα απόλυτης ικανοποίησης. Οπως τόνισε στις δηλώσεις του, «αυτά που πριν δυόμισι χρόνια κατήγγειλα στην ελληνική δικαιοσύνη, σήμερα απεδείχθησαν περίτρανα». Ο αντιπεριφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι επέλεξε τον δύσκολο δρόμο της δικαιοσύνης, σημειώνοντας: «Είμαι ο πρώτος πολιτικός που έφτασε τον εκβιασμό του σε δικαστήρια και τελικά οι ποινές δόθηκαν». Για τον ίδιο, η απόφαση αυτή δεν είναι μόνο μία προσωπική νίκη, αλλά και ένα μήνυμα προς την κοινωνία ότι η αλήθεια πάντα λάμπει μετά από έναν «Γολγοθά».
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο δικηγόρος του, Χρήστος Τσόλκας, ανέλυσε τη σημασία της καταδίκης, εστιάζοντας κυρίως στην ηθική πλευρά του ζητήματος. Υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή αποτελεί κόλαφο για τη λεγόμενη «μαύρη δημοσιογραφία» του διαδικτύου. «Εδώ δεν μιλάμε για κιτρινισμό, γιατί ο κιτρινισμός απαιτεί Τύπο. Εδώ μιλάμε για σπίλωση υπολήψεων και εκβιασμούς που πρέπει να εκλείψουν από τον δημόσιο βίο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως τα θύματα πρέπει πλέον να βρίσκουν το θάρρος να μιλάνε χωρίς φόβο.
Στον αντίποδα, η πλευρά της υπεράσπισης κράτησε μία εντελώς διαφορετική στάση, προμηνύοντας πως η νομική μάχη ίσως έχει και συνέχεια. Ενας εκ των συνήγορων υπεράσπισης, ο Κώστας Κρεμμύδας, στάθηκε στην αθώωση των υπολοίπων κατηγορουμένων και άφησε αιχμές κατά του κ. Κοροβέση. Υποστήριξε ότι «κάποιοι θα κληθούν πλέον πολύ σύντομα για να λογοδοτήσουν για συγκεκριμένες πράξεις», αναφερόμενος σε συκοφαντία και αβάσιμες κατηγορίες. Μάλιστα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο μηνυτής θα συνεχίσει τα «τρομερά λάθη» του ζητώντας έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης για τους υπόλοιπους. Μετά την έκδοση της απόφασης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο αυτό επίπεδο, οι δύο πλευρές επικεντρώνονται πλέον στα επόμενα νομικά τους βήματα. Η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών καταγράφει το κλείσιμο αυτού του δικαστικού κύκλου, ενώ όλοι βρίσκονται εν αναμονή του δεύτερου βαθμού.
