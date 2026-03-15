Το 2 στα 2 για τις Κορασίδες της ΝΕΠ

Η ομάδα πόλο Κορασίδων της ΝΕΠ νίκησε τον ΝΟ Χίου και τον Ηλυσιακό και προκρίθηκε ήδη στην επόμενη φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος Κ16.

15 Μαρ. 2026 14:24
Pelop News

Το 2 στα 2 πέτυχε η ομάδα πόλο Κορασίδων της ΝΕΠ στο αντίστοιχο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ16 που φιλοξενείται στο Ιλίσιο κολυμβητήριο και στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης, καθώς επικράτησε κι επί του Ηλυσιακού με σκορ 16-13 και προκρίθηκε στη β΄ φάση της διοργάνωσης (οι αγώνες θα διεξαχθούν το διάστημα 3-5/4). Τα 8λεπτα: 7-1, 1-4, 5-6, 3-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κοτζάμπαση 4, Ειρ. Τσίγκα 4, Λαμπάτου 1, Πλιάκα 2, Ελ. Τσίγκα 5.

Χθες, οι Κορασίδες της ΝΕΠ άστραψαν και βρόντηξαν στο παιχνίδι με τον ΝΟ Χίου, στο οποίο επιβλήθηκαν με σκορ 23-2. Τα 8λεπτα: 3-0, 4-1, 10-1, 6-0. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κανά 1, Κοτζάμπαση 2, Ειρ. Τσίγκα 1, Αλεξοπούλου 1, Χ. Κοντάκου 1, Κοσσέρη 1, Αβράμη 1, Πλιάκα 6, Ελ. Τσίγκα 6, Δελάκη-Μανέτα 3.

Η ΝΕΠ στηρίζεται στις Κανά, Δελάκη-Μανέτα, Κόκκαλη, Κοτζάμπαση, Ειρ. Τσίγκα, Ελ. Τσίγκα, Πολίτη, Χ. Κοντάκου, Ανδρ. Κοντάκου, Αγγελοπούλου, Λαμπάτου, Πλιάκα, Αβράμη και Κοσσέρη.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ