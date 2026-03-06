Το άγνωστο εξάρτημα στο πλυντήριο που μειώνει τα έξοδα του σούπερ μάρκετ

Το άγνωστο εξάρτημα στο πλυντήριο που μειώνει τα έξοδα του σούπερ μάρκετ
06 Μαρ. 2026 12:33
Pelop News

Σε μια εποχή που οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, κάθε τρόπος εξοικονόμησης μετράει. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζατε είναι πως η λύση για να μειώσετε τα έξοδα στα απορρυπαντικά βρίσκεται ήδη μέσα στο σπίτι σας, και συγκεκριμένα στο συρτάρι του πλυντηρίου ρούχων.

Οι κατασκευαστές οικιακών συσκευών έχουν ενσωματώσει μια εξαιρετικά πρακτική λεπτομέρεια που περνάει απαρατήρητη. Πρόκειται για ένα μικρό, συνήθως μπλε, κινητό πλαστικό κλαπέτο που βρίσκεται στη θήκη της κύριας πλύσης.

Οι περισσότεροι χρήστες το αφήνουν ανεβασμένο. Αν όμως το τραβήξετε και το κατεβάσετε, μετατρέπεται σε έναν άριστο δοσομετρητή. Πάνω του αναγράφονται ενδείξεις σε ml (από 50 έως 200 ml), επιτρέποντάς σας να βάζετε την ακριβή ποσότητα υγρού απορρυπαντικού.

Έτσι, μπαίνει τέλος στην υπερδοσολογία που αδειάζει γρήγορα τα μπουκάλια των απορρυπαντικών. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται και σε έναν αναλυτικό οδηγό για τα μυστικά του πλυντηρίου , το κατεβασμένο εξάρτημα αποτρέπει την πρόωρη διαρροή.

Μια μικρή κίνηση, λοιπόν, αρκεί για να προστατεύσετε τα ρούχα σας και το πορτοφόλι σας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:50 Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ
16:40 Στο κρεβάτι με ίωση ή γαστρεντερίτιδα: Τι να τρώμε για γρηγορότερη ανάρρωση
16:24 Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίσεις οφειλών με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο
16:19 Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:13 Τέλος στη δικαστική διαμάχη Παπαρίζου – Μαυρίδη: Η μεζονέτα περνά στην ιδιοκτησία της τραγουδίστριας
16:12 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Την Τρίτη η πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων
16:09 Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν – Μόνο παράδοση άνευ όρων και επιλογή νέας ηγεσίας
16:07 Πάτρα – Παναχαϊκό όρος: Έως το καλοκαίρι η διαμόρφωση 16 πεζοπορικών διαδρομών
15:56 Πρόβλημα στην πλωτή γέφυρα της Λευκάδας – Προσωρινή αναστολή διέλευσης σκαφών
15:48 Γιώτα Κοντογεωργοπούλου: Τα «Τάματα», το παιχνίδι του crime και η μνήμη που αλλοιώνει την αλήθεια
15:40 Στη φυλακή άνδρας για επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά της συζύγου του
15:32 Νέα φάση μετασχηματισμού στα ΕΛΤΑ: Μεταφέρονται 30 καταστήματα – Ποια στην Δυτική Ελλάδα
15:24 Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη 11 Μαρτίου σε Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
15:16 Χριστοδουλίδης: Δεν καθορίζουμε την άμυνα μας σύμφωνα με την ενόχληση της Τουρκίας
15:08 Η Κατερίνα Καινούργιου εκνευρίστηκε επειδή φάνηκε να τρώει στον τηλεοπτικό αέρα
15:01 Πτώση 15χρονου μαθητή από τη Γαλλία σε ξενοδοχείο στα Εξάρχεια – Τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές
15:00 Η Κύπρος σε επιφυλακή μετά τις επιθέσεις Ιράν και Χεζμπολάχ – Τι μεταφέρει στην “Π” από το Παραλίμνι ο Θ. Νικολοβγένης
14:58 Ανδρουλάκης για Μελίνα Μερκούρη: «32 χρόνια μετά συνεχίζει να εμπνέει – Ο πολιτισμός είναι πυλώνας δημοκρατίας»
14:52 Τραμπ: «Περιμένουμε αντίποινα από το Ιράν ακόμη και στις ΗΠΑ»
14:52 Κοντογεώργης για κρίση στη Μέση Ανατολή: «Η οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο» – Έλεγχοι για αισχροκέρδεια και ανησυχία για ενέργεια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ