Το αστρονομικό ποσό που έλαβε η Λόπεζ για να τραγουδήσει σε γάμο Ινδών δισεκατομμυριούχων ΒΙΝΤΕΟ

Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η Tζένιφερ Λόπεζ ολοκληρώνει το εντυπωσιακό της πρόγραμμα κάνοντας πρόποση στους νεόνυμφους.

25 Νοέ. 2025 9:24
Pelop News

Οι εμφανίσεις της παγκοσμίου φήμης τραγουδίστριας, Τζένιφερ Λόπεζ  έχουν πολύ υψηλό τίμημα,όπως στην περίπτωση του γάμου ζευγαρίου στην Ινδία.

Η διάσημη τραγουδίστρια πληρώθηκε 2 εκατομμύρια δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο μιας πανίσχυρης ινδικής οικογένειας το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η 56χρονη σταρ εντυπωσίασε με μια σειρά από εκθαμβωτικά και ιδιαίτερα αποκαλυπτικά κοστούμια, τραγουδώντας μεγάλες επιτυχίες της, όπως αναφέρει η Page Six. Κατά τη διάρκεια της τελετής φόρεσε μια παστέλ ροζ, λαμπερή σάρι, πριν αλλάξει σε ένα μαύρο κορμάκι με κοψίματα για την κύρια μουσική της εμφάνιση.

Για την επόμενη αλλαγή, εμφανίστηκε με ένα χρυσό, αστραφτερό σύνολο με αντίστοιχο τζάκετ, ενώ για το φινάλε φόρεσε ένα κορμάκι διακοσμημένο με κρυστάλλους και ψηλές μπότες επίσης στολισμένες.

Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η Tζένιφερ Λόπεζ ολοκληρώνει το εντυπωσιακό της πρόγραμμα κάνοντας πρόποση στη νύφη, Νέτρα Μαντένα, και τον γαμπρό, Βάμσι Γκαντιράτζου, που ανέβηκαν στη σκηνή. «Είθε οι οικογένειές σας να ενωθούν σε αυτή την υπέροχη ημέρα και ο Θεός να μας ευλογεί όλους», είπε, υψώνοντας το ποτήρι της.

Η Νέτρα Μαντένα είναι κόρη του Ράμα Ράτζου Μαντένα, σημαίνοντος προσώπου στη φαρμακοβιομηχανία και προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Ingenus Pharmaceuticals.

Ο σύζυγός της, Βάμσι Γκαντιράτζου, είναι ιδιαίτερα εύπορος επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας και συνιδρυτής μεγάλης πλατφόρμας παράδοσης φαγητού, ενώ πρόσφατα είχε συμπεριληφθεί σε λίστα του Forbes με κορυφαίους νέους επιχειρηματίες.

Ο πολυτελής τετραήμερος γάμος τους ξεκίνησε στις 20 Νοεμβρίου και περιλάμβανε εμφανίσεις από γνωστούς μουσικούς, ανάμεσά στους οποίους και ο DJ Tiesto.

Στις 21 και 22 Νοεμβρίου ακολούθησαν οι παραδοσιακές ινδικές τελετές σάνγκετ και μεχεντί, πριν η Λόπεζ ενθουσιάσει το κοινό την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, αμέσως μετά την τέλεση του γάμου.

Στον κατάλογο καλεσμένων βρίσκονταν πολλές προσωπικότητες του ινδικού κινηματογράφου, όπως η Ντία Μίρζα, η Έιμιρα Ντάστουρ και η Σόφι Τσούντρι. Παρόντες ήταν επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η σύντροφός του, Μπετίνα Άντερσον, οι οποίοι εμφανίστηκαν στη σκηνή χορεύοντας με παραδοσιακές ενδυμασίες.

