Το «ευχαριστώ» του Ερυθρού Αστέρα στον Ερμή

Δείγμα πολιτικού πολιτισμού στον χώρο του πατρινού βολεϊ και αξίζει συγχαρητήρια η ανακοίνωση της διοίκησης του Ερυθρού Αστέρα η οποία ευχαριστεί τον Ερμή γιατί παραχώρησε την ώρα προπόνησης στο «Κώστας Πετρόπουλος», στο γυναικείο τμήμα του Ερυθρού Αστέρα.

Μπράβο τόσο στον Ερμή, όσο και στον Ερυθρό Αστέρα, για την ανάδειξη αυτής της μικρής, αλλά συμβολικής πράξης που σημαίνει πολλά.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα Α.Σ.Π. Ερμης και τον προπονητή Γιώργο Χριστόπουλο για την παραχώρηση της προπονητικής ώρας, ώστε να μπορέσει η δική μας ομάδα να πραγματοποιήσει την προπόνηση της καθώς στην ώρα μας είχε προγραμματιστεί αγώνας .

Παρόλο που ο Ερμής αγωνίζεται εντός έδρας το Σάββατο, έδειξε για ακόμη μια φορά τι σημαίνει αλληλεγγύη και πραγματικό αθλητικό ήθος.

Γιατί τελικά, όπου δεν μπορούν οι φορείς, μπορούν οι άνθρωποι»!

