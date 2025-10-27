Το ΕΚΑΜΕ Αιγίου στο 4ο Φεστιβάλ Κοινωνικών Φορέων ΦΩΤΟ

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων διοργάνωσε το 4ο φεστιβάλ φορέων κοινωνικής φροντίδας με θέμα: «Συμμετοχή, Αλληλεγγύη, Ενότητα», στο οποίο συμμετείχε το ΕΚΑΜΕ Αιγίου.

Ύστερα από πρόσκλησή της συμμετείχε ενεργά και το Ειδικό Κέντρο την Παρασκευή 24/10/ 2025 από το πρωί με ενημερωτικά φυλλάδια και ενημέρωση στο κοινό της Πάτρας για το τι είναι και το τι πρεσβεύει ο χώρος. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, μία αντιπροσωπεία ωφελούμενων συνοδευόμενα από τον πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το εκπαιδευτικό προσωπικό παρουσίασαν ένα πλούσιο χορευτικό δρώμενο με το οποίο κατέπληξαν το πλήθος και καταχειροκροτήθηκαν για αυτή τους την προσπάθεια.

Όλα αυτά τα χρόνια, οτιδήποτε τους ανατεθεί το κάνουν να φαίνεται εύκολο και δίνουν πάντα τον καλύτερό τους εαυτό. Έτσι και αυτή τη φορά, ανταποκρίθηκαν πλήρως στο ύψος των περιστάσεων, έδειξαν ένα άρτιο χορευτικό αποτέλεσμα και στα πρόσωπά τους ήταν αποτυπωμένος ο ενθουσιασμός και η χαρά τους. Αυτή είναι η ανταμοιβή όσων απαρτίζουν το χώρο και οτιδήποτε υλοποιούν το κάνουν για να βλέπουν αυτά τα πρόσωπα χαμογελαστά.

Η διοίκηση του ΕΚΑΜΕ ευχαριστεί από καρδιάς τους συντελεστές του φεστιβάλ για την πρόσκληση και την άρτια διοργάνωση, τα παιδιά του χώρου για την άψογη παρουσία τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό που ήταν δίπλα τους και τα έκανε να νιώθουν ασφάλεια.

