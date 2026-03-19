Το «εμείς» πάνω από το «εγώ»

Σε μια εποχή όπου το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια, γεωπολιτικές εντάσεις και οικονομικές προκλήσεις, οι πολιτικές εξελίξεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για κάθε χώρα που επιδιώκει να διατηρήσει την πορεία της προς την ανάπτυξη και τη σταθερότητα. Από τις συγκρούσεις που επηρεάζουν την ενεργειακή ασφάλεια μέχρι τις μεταβαλλόμενες ισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία, οι συνθήκες απαιτούν ψυχραιμία, σχέδιο και ισχυρή πολιτική ηγεσία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια των πειραματισμών. Η ανάγκη για σταθερότητα και συνέχεια στην κυβερνητική πορεία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας καλείται να δώσει για ακόμη μία φορά τη μάχη των εθνικών εκλογών, με στόχο την επίτευξη αυτοδυναμίας και τη διασφάλιση μιας κυβέρνησης που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζει η νεολαία του κόμματος, η ΟΝΝΕΔ. Η ΟΝΝΕΔ, διαχρονικά στην πρώτη γραμμή των πολιτικών αγώνων, καλείται και σήμερα να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο, μεταφέροντας το μήνυμα της ενότητας, της συμμετοχής και της πολιτικής ευθύνης σε κάθε γωνιά της χώρας.

Ιδιαίτερα στην Αχαΐα, μια περιοχή με έντονη πολιτική δραστηριότητα και σημαντικό εκλογικό βάρος, η ηγεσία της ΟΝΝΕΔ πρέπει να εμπνέει, να ενώνει και να κινητοποιεί. Δεν πρόκειται απλώς για μια οργανωτική θέση, αλλά για μια ευθύνη που συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη πολιτική μάχη της παράταξης. Απαιτείται ένας άνθρωπος με ξεκάθαρο προσανατολισμό, συλλογικό πνεύμα και διάθεση προσφοράς, που θα σταθεί στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και θα συμβάλει ενεργά στην επίτευξη των πολιτικών στόχων.

Δεν είναι καιρός για προσωπικές στρατηγικές ή για φιλοδοξίες που απομακρύνουν από το κοινό καλό. Οι περιστάσεις απαιτούν ενότητα, σοβαρότητα και προσήλωση στον στόχο. Η εσωστρέφεια δεν έχει θέση σε μια περίοδο που απαιτείται συσπείρωση και καθαρό πολιτικό μήνυμα προς την κοινωνία.

Στη μάχη αυτή δεν περισσεύει κανείς. Κάθε στέλεχος, κάθε μέλος, κάθε νέος άνθρωπος που πιστεύει στην ανάγκη για μια ισχυρή και σταθερή Ελλάδα έχει ρόλο και ευθύνη. Η ΟΝΝΕΔ οφείλει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, αφήνοντας πίσω διχασμούς και εστιάζοντας στο κοινό όραμα.

Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Και η σταθερότητα απαιτεί ενότητα, σχέδιο και ανθρώπους που είναι έτοιμοι να βάλουν το «εμείς» πάνω από το «εγώ».

* Ο Φίλιππος Παπαγεωργίου είναι δημοτικός σύμβουλος και υπ. πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Αχαϊας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



