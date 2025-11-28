Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας καταγγέλλει τη συμφωνία κυβέρνησης – εργοδοτών – ΓΣΕΕ για τις συλλογικές συμβάσεις

Σύμφωνα με το Κέντρο, η συμφωνία έγινε πίσω από την πλάτη των εργαζομένων, δεν διευκολύνει τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων, αλλά αντίθετα ενισχύει το μνημονιακό πλαίσιο που περιορίζει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και κρατά τους μισθούς καθηλωμένους

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας καταγγέλλει τη νέα συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της κυβέρνησης, των εργοδοτών και της ηγεσίας της ΓΣΕΕ σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, χαρακτηρίζοντάς την «ντροπιαστική» και άθλια.

Σύμφωνα με το Κέντρο, η συμφωνία έγινε πίσω από την πλάτη των εργαζομένων, δεν διευκολύνει τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων, αλλά αντίθετα ενισχύει το μνημονιακό πλαίσιο που περιορίζει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και κρατά τους μισθούς καθηλωμένους. Οι εργαζόμενοι, που στη μεγάλη τους πλειοψηφία αμείβονται με κάτω από 1.000 ευρώ καθαρά, καλούνται να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενέργεια και ενοίκια, ενώ οι επιχειρηματικοί όμιλοι συνεχίζουν να καταγράφουν τεράστια κερδοφορία.

Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων:

  • περιορισμό της λειτουργίας των Ομοσπονδιών και έλεγχο των κλαδικών ΣΣΕ από εργοδοτικές ενώσεις,

  • διατήρηση των μνημονιακών μηχανισμών που καθηλώνουν τους μισθούς,

  • διατήρηση του ΓΕΜΗΣΟΕ και του περιορισμού της μονομερούς προσφυγής των συνδικάτων στον ΟΜΕΔ,

  • κατάργηση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και περιορισμό των εργατικών δικαιωμάτων.

Το Κέντρο καλεί τα σωματεία να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να ενισχύσουν τη συλλογική δράση και να οργανώσουν μαχητικά μέτωπα για την υπεράσπιση των ΣΣΕ, των μισθών και του σταθερού ωραρίου εργασίας.

Μεταξύ των διεκδικήσεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου περιλαμβάνονται:

  • κατοχύρωση 7ωρου – 5ήμερου – 35ωρου μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις,

  • σημαντικές αυξήσεις μισθών, συντάξεων και κοινωνικών παροχών,

  • κατάργηση των αντεργατικών νόμων και επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων,

  • επαναφορά κατακτήσεων όπως οι κλεμμένες τριετίες, η αρχή της ευνοϊκότερης σύμβασης και η πληρωμή υπερωριών,

  • κατάργηση του ΓΕΜΗΣΟΕ και όλων των περιοριστικών διατάξεων στα συνδικάτα.

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας καλεί τα σωματεία και τους εργαζόμενους να οργανωθούν και να περάσουν στην αντεπίθεση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

