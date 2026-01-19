Το έριξε στο τραγούδι ο Σωκράτης Φάμελλος ΦΩΤΟ

«Εκπληξη» από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, έκρυβε η εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων του κόμματος μαγαζί στου Ψυρρή.

Ο Σωκράτης Φάμελλος έγινε για λίγα λεπτά… τραγουδιστής. Πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το τραγούδι «Το Δίχτυ» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, προκαλώντας τον ενθουσιασμό των παρευρισκόμενων.

Μάλιστα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εισέπραξε και θερμό χειροκρότημα για την άνεση και το ταλέντο του.

