Το έριξε στο τραγούδι ο Σωκράτης Φάμελλος ΦΩΤΟ

Πήρε το μικρόφωνο ο Σωκράτης Φάμελλος, σε εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

19 Ιαν. 2026 10:58
«Εκπληξη» από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, έκρυβε η εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων του κόμματος μαγαζί στου Ψυρρή.

Ο Σωκράτης Φάμελλος έγινε για λίγα λεπτά… τραγουδιστής. Πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το τραγούδι «Το Δίχτυ» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, προκαλώντας τον ενθουσιασμό των παρευρισκόμενων.

Μάλιστα ο  πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εισέπραξε και θερμό χειροκρότημα για την άνεση και το ταλέντο του.

