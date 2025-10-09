Το φθινόπωρο των υποδομών

Η συζήτηση για τις υποδομές και την ανάγκη βελτίωσής τους στην Αχαΐα δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ευτύχημα όταν βλέπουμε ότι υπάρχει πρόοδος σε μέτωπα όπως η Πατρών-Πύργου και ο κόμβος Κ7 γιατί θα τονώσουν τις μεταφορές.

Το επόμενο διάστημα περιμένουμε εξελίξεις για το τρένο, ενώ είναι ανάγκη να ενταθούν οι πιέσεις και για την αξιοποίηση του αεροδρομίου του Αράξου.

Η Αχαΐα πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα σε αυτά τα ζητήματα αν θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας.

Τα τελευταία σημάδια είναι ελπιδοφόρα, αλλά οι ελπίδες δεν αρκούν.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



